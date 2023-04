A la carrera por la Alcaldía de Cali, para la que suenan alrededor de 40 precandidatos y se empiezan a confirmar diferentes alianzas entre partidos y exfuncionarios, se sumaron dos mujeres que aspiran a convertirse en las primeras alcaldesas de la capital del Valle.

Se trata de Juanita Cataño y Miyerlandi Torres, dos mujeres –que no son las únicas en el plano de la precandidatura– con un recorrido como funcionarias con el cual apuestan por empezar a escalar peldaños en la contienda que se iniciaría en julio.



Cataño, exdiputada del Valle, manifestó su deseo de empezar su camino hacia el primer cargo de la ciudad por una necesidad que, asegura, obedece a su vocación política.



“Viendo la necesidad y la demanda de los caleños de un liderazgo renovado, un liderazgo decidido, transparente, decido tomar y recoger esas banderas que represento, no solamente como la mujer que puede construir por ser de clase trabajadora, sino que ha tenido buenas relaciones con el sector productivo para trabajar conjuntamente y recuperar la seguridad, la competitividad y la inversión social”, sostiene Cataño.

La comunicadora social asegura que a la ciudad la tiene secuestrada la criminalidad, por lo que apuesta por enfrentar este aspecto de frente, pues “es un fenómeno del que todavía somos víctimas en el país como lo es el narcotráfico”.



Asegura que no hoy la capital del Valle no cuenta con una política clara de Seguridad y Convivencia Ciudadana, pues “la seguridad debe tener dos frentes, y uno es la política de prevención, es decir, anticiparnos al hecho a través de diferentes herramientas tecnológicas y de cooperación ciudadana que puedan alertar a las autoridades, también la educación a la Fuerza Pública para que los procesos ante la Fiscalía cuenten con todos los debidos procedimientos”.



La precandidatura de Cataño cuenta con el aval del partido Cambio Radical.

No obstante, reconoce que varias de las precandidaturas son a través de firmas debido al desprestigio que han sufrido los partidos políticos, aunque también lo considera una estrategia, pues existen acuerdos con dichos partidos.

Crítica de la actual administración, Juanita Cataño asegura que está abierta a una oportunidad de crear alianzas con los demás candidatos para trabajar por el empleo, la educación y la seguridad de los caleños.



La capital del Valle se ha visto afectada durante los últimos años principalmente en materia de criminalidad, además de lo ocurrido en el 2021 con el Paro Nacional, que generó una fuerte polarización entre los caleños.



Ante eso, Miyerlandi Torres, la exsecretaria de Salud de Cali, asegura que lo que debe hacer el próximo mandatario es unir de nuevo a la ciudad.



Por eso, ya va por la “tercera vuelta” por Cali en su labor de recolección de firmas, que ya completan más de 110.000.



“La ciudad se encuentra dolida y pide a gritos unión. Es claro que se debe trabajar por la seguridad y la infraestructura, pero sigo recorriendo la ciudad para anunciar mi precandidatura y escuchar las necesidades de los caleños”, asegura la bacterióloga, epidemióloga y doctora en Salud Pública.

Aunque cuenta con una hoja de vida de 25 años de experiencia en el sector público, uno de los momentos más retadores de su carrera se dio durante el año 2020, cuando estuvo al frente de la secretaría de Salud de la ciudad durante la pandemia del covid-19.



"Le propongo a la ciudad un liderazgo serio basado en mi conocimiento y experiencia para afrontar situaciones críticas como la que atraviesa Cali en este momento. No represento a ningún grupo político tradicional, pues de hecho mi camino político apenas empieza, mi recorrido ha sido técnico y administrativo, con unos resultados indiscutibles que han impactado positivamente la vida de las personas. Por eso recojo firmas a través del movimiento ciudadano Un Renacer para Cali", sostiene.

