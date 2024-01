Primera protesta contra la alcaldía de Alejandro Eder en Cali: anuncian plantón

A través de un video, la Asociación de Comedores Comunitarios de Cali, Asococc, anunció que realizarán un plantón en en el Centro Administrativo Municipal, CAM, en lo que sería la primera protesta contra la administración de Alejandro Eder. ¿Qué reclaman?



"Compañeros y compañeras, esta es una invitación ante la negativa del señor alcalde y la señora secretaria de Bienestar Social de abrir los 762 comedores comunitarios. Saldremos mañana a las calles de Santiago de Cali, especialmente desde el Centro Administrativo Municipal", señaló Carlos Carabalí, presidente de la Asococc, en compañía de la Junta Directiva.



Asimismo, afirmaron que el plantón iniciaría temprano, a eso de las 6 de la mañana. "Con flautas, delantales, pitos, pero por encima de todo, con toda la disposición. Ni un paso atrás, siempre adelante".

Atención . Alcalde @alejoeder a 24 días de haberse posesionado tendrá su primer protesta. Asociación de Comedores Comunitarios realizará mañana jornada de protesta desde 6 de la mañana. En Cali hay 762 comedores que atienden a más de 80 mil personas.

Por su parte, desde la dirección de Bienestar Social mostraron que se escucharon las propuestas y peticiones de la asociación. "Atendimos el llamado la Asociación de Comedores Comunitarios para escuchar sus propuestas y peticiones respecto al programa que, como ha dicho el alcalde @alejoeder, es una prioridad para nuestro equipo de trabajo y para la ciudadanía", expresó la secretaria Ana Carolina Quijano.

Atendimos el llamado la Asociación de Comedores Comunitarios para escuchar sus propuestas y peticiones respecto al programa que, como ha dicho el alcalde @alejoeder, es una prioridad para nuestro equipo de trabajo y para la ciudadanía.



Trabajando de la mano reviviremos a Cali💚

Este lunes, 22 de enero, la Alcaldía de Cali entregó un balance del estado de los comedores comunitarios. De acuerdo a la Secretaría de Bienestar Social, de 762 comedores solo están funcionando 492.



Además, 270 comedores tienen algún inconveniente para la correcta ejecución ya sea por salubridad, infraestructura o porque no se están cumpliendo con el mínimo de raciones a entregar.



Por eso, se indicó que se trabajaría de manera prioritaria con 350 de acuerdo a las necesidades de la población. "Esto corresponde al 71 por ciento de los comedores en funcionamiento para esta primera etapa".

No obstante, la secretaria aclaró que "por eso, cuándo ustedes ven el listado de los comedores que salen y ven que el suyo no está ahí dicen cómo así, ¿mi comedor fue excluido? ¿me van a sacar del programa? Y nunca fue eso. Si eso les generó molestia, preocupación o malestar, queremos excusarnos con ustedes, porque no fue esa la intención".

Tras la respuesta de la funcionaria, no se ha comunicado si el plantón seguirá adelante o no.

CALI

