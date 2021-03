Así se las ingenian para atraer comensales y el turismo en el Valle

El 2021 será el año para la gastronomía en Cali y en el Valle del Cauca.

Esta es la apuesta que hacen empresarios y comerciantes de más de un centenar de negocios, entre restaurantes, pizzerías, estaderos turísticos, pastelerías, heladerías, cafés y todo local para disfrutar el sabor de la región.



Es así que en Roldanillo y en Ginebra, catalogados por la Gobernación del Valle del Cauca como ‘Pueblos mágicos’, entran en la fase 2 de esta iniciativa para fortalecer el turismo, uno de los sectores económicos más golpeados por la pandemia.



El secretario de Turismo del Valle del Cauca, Julián Franco, anunció que se instalarán comités de ‘Pueblos mágicos’ para liderar la socialización de las obras, pues habrá más embellecimientos en parques centrales de ambos municipios. Son trabajos que incluyen la iluminación de los mismos para incentivar la permanencia de visitantes y propios en estas localidades, así como la búsqueda de anclas para estimular actividades en familia.



“En estos comités estarán actores locales, comerciantes, empresarios y comunidad”, dijo el funcionario.



Aseguró que los diseños están listos y que se cumplen los trámites administrativos de rigor para abrir la respectiva licitación.

En Roldanillo y Ginebra, las casas se pintaron de colores para atraer a más turistas. Foto: Gobernación del Valle del Cauca

Recordó que Roldanillo y Ginebra como ‘Pueblos mágicos’ tuvieron un aumento de hasta un 50 % en turistas, entre noviembre de 2019 y marzo del 2020, previo a la pandemia, por lo que la segunda fase promete ser un mayor dinamizador en la reactivación del departamento.



“Nuestro interés es atraer a más a La gastronomía, en la senda de su reactivación y tener una oferta competitiva”, dijo. También explicó que se trabaja con las cámaras de Comercio de Buga y Cartago en el proyecto ‘Destinos mágicos’, incluyendo los ‘Pueblos mágicos’, para mejorar la oferta de alojamiento, gastronomía, servicio y el mercado digital.



Entre tanto, en Cali, unos 40 restaurantes de Cali participan en el concurso ‘La ruta del postre’, de la Asociación Colombiana de la Industria Gastronómica (Acodrés).



De acuerdo con Brany Prado, director de Acodrés Pacífico, y Diego Arana, vicepresidente de Acodrés Valle, el concurso va hasta el lunes 15 de marzo. La idea es que los establecimientos postulen su mejor platillo, entre 8.000 y 20.000 pesos, para incentivar la economía. Los comensales ganarán cena para dos personas con el postre premiado, a un costo de 150.000 pesos.



Según Acodrés, el 60 % de la calificación provendrá de los comensales en redes sociales. El 40 % restante, de los jurados cuando prueban los postres en los locales.



En los tradicionales Tortelli, Ringlete, Los Turcos y Estadero Pance hay optimismo por esta propuesta.

Esta es la 'Ruta del postre. Conozca los establecimientos para programarse

Estos todos los establecimientos para que la población sepa que allí participan en 'La ruta del postre':



Sevicheria Frutos Del Eden, Waunana, El Café Del Sol, Café Macondo, Pacífico Restaurante, Patio Santo, Restaurante Tortelli, Zumaia ,Restaurante Ringlete, La Bohème, Facundo, Hoi An Cocina Vietnamita.



A su vez están Ladivina Restaurante, Juanjo Panza, Rec Barcelona, Crepes & Waffles, Restaurante Los Turcos, La Embajada De Ginebra, Sushi Green, La Trattorina, Tienda De Pia Fusion, Chacalacas, Litany, El Cilindro Municipal, Tienda Café Vallenpaz, The Wings House y Restaurante Afuego Magico.



El listado finaliza con Saludando, Anamaya Restaurante, Restaurante Simon Parrilla, La Pizzeria Estelar, Mister Wings, Granatte Restaurante, Estadero Río Pance, La Rustica, Trilogia, El Gringo, Mamma Pistache, Kahwa Café & Restaurante y Der Bäker Panadería.

Pandemia y medidas causaron cierres

El año pasado se cerraron en Cali más de 4.000 negocios, en medio de la cuarentena obligatoria.



Muchos eran restaurantes y locales tradicionales.



En Acodrés informaron que con los domicilios, cuando estuvo la cuarentena vigente hasta septiembre, solo generaban un 12 por ciento de las ventas regularmente, lo cual no fue útil para los negocios, donde hoy sus dueños y empleados tratan de mantenerlos a flotes, aunque con menos personal que el que había antes de los contagios en el país.



Solo en los establecimientos formales se hablaba de un billón seiscientos mil millones de pesos en pérdidas en tan solo tres meses.



"Qué objetivo tiene para un empresario alentar al domicilio si no le da. Estamos llamando a los arrendatarios a mejorar los acuerdos, pues esta situación nos compete a todos. ¿Cómo planean una reactivación de la economía hacia el futuro con negocios cerrados?", dijeron directivas de Acodrés.



Tal es el caso de Carambolo, un establecimiento que prefirió cerrar su negocio, pues temía que la venta a través de domicilios no solo afectara sus ganancias, sino su servicio. "Nuestra decisión fue cerrar Carambolo y dejar en la mente de nuestros comensales, al menos, el recuerdo hermoso de lo que fue". Así lo señala Lola Serna, empresaria de una familia que se ha destacado en la industria de la gastronomía en una de las zonas más notables en Cali: el barrio Granada.



La empresaria dice que por el coronavirus y la falta de clientes tuvo que decidir no abrir más las puertas en este establecimiento de 22 años de historia en el norte de Cali. Debido a los costos del arriendo del local, con pagos de servicios y los de los empleados, el lugar no va más.



"Carambolo no nació como un restaurante de domicilios, y girar en esa dirección implicaba cumplir otros protocolos, normas, decretos. No podíamos garantizar, con domicilios, la calidad habitual de nuestra comida", dice la empresaria al señalar que se ponía en riesgo la reputación misma de Carambolo.



Es que los domicilios solo habrían representado el 10 por ciento de los gastos del lugar y aunque hace una década el restaurante estuvo en medio de una difícil situación económica por obras de pavimentación en esa zona, Carambolo continuó y salió adelante. Pero hoy, el panorama es más complicado.



Por ahora, la parte formal, el 20 por ciento de la industria gastronómica, que normalmente registraba una producción de 9,1 billones de pesos, busca recuperar las ganancias perdidas por causa de la pandemia.



Por ello, en Acodrés insisten en el llamado al Gobierno Nacional para flexibilizar algunas medidas y también generar un acuerdo que permita a los arrendatarios llegar a tratos que no dejen morir negocios que durante muchos años han procurado mantenerse a flote.



