Durante los 18 días (contando este miércoles 14 de diciembre) que restan del año, el pico y placa funcionará en Cali de la misma manera en que ha operado desde el 1 de agosto pasado. No tendrá cambios.

El secretario de Movilidad de Cali, William Vallejo, le informó a este diario que no está previsto realizar cambios en la medida que rige desde hace cuatro meses y medio, cuando la restricción pasó a ser de 14 horas diarias, desde las 6:00 a. m. hasta las 8:00 p. m.



Tampoco habrá cambios en los dígitos de las placas que tienen la restricción diariamente. El lunes el pico y placa seguirá siendo para las placas terminadas en 5 y 6, el martes 7 y 8, el miércoles 9 y 0 , el jueves 1 y 2 y el viernes 3 y 4.



"Durante fin de año no habrá cambios y el esquema actual se mantendrá", afirmó Vallejo.

Ante esta decisión de la Alcaldía de Cali, a través de la Secretaría de Movilidad, ya hay reacciones de los gremios económicos de la ciudad.



El presidente ejecutivo de la Federación Nacional de Comerciantes (Fenalco), seccional Valle del Cauca, Octavio Quintero, señaló: "Realmente no teníamos ninguna expectativa de cambio".



Cabe recordar que el portavoz del gremio de los comerciantes, en agosto pasado, cuando se iniciaron los cambios en la medida de pico y placa en Cali, hizo críticas, pero aclaró que siempre estaba dispuesto a apoyar a la Alcaldía.



Por su parte, Brany Prado, director ejecutivo de Acodrés (el gremio nacional de la industria gastronómica), en la región Pacífico, comentó que no esperaban cambios en la medida y que esta es necesaria debido a las actuales condiciones de movilidad de la ciudad.



"Las posibilidades de movilidad en la ciudad están demasiado complicadas en la ciudad y no tener pico y placa sería un colapso en el tema de tráfico dada la gran cantidad de gente que está llegando a la ciudad en carro", afirmó Prado, quien añadió que, además, muchas vías estarán cerradas durante la Feria de Cali.



El vocero de los restaurantes le propuso a la Secretaría de Movilidad la posibilidad de analizar la aplicación parcial del pico y placa de manera parcial en las zonas de mayor tráfico de la ciudad. "Este seria un piloto para definir si el otro año se puede contemplar o se debe seguir con la medida actual", explicó Prado.



Fernando Umaña Mejía

REDACCIÓN TENDENCIAS

