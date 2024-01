Lo que se sabe del asesinato de 'Perikles', un reconocido DJ en el oriente de Cali

En la madrugada de este 29 de enero se registró el homicidio de un hombre en el barrio El Jardín, en el oriente de Cali, identificado como David Alejandro Martínez Arango, quien era reconocido por su trabajo como DJ.



Según reportes preliminares, Martínez transitaba por la carrera 29 con calle 29 hacia las 4:20 de la mañana de este lunes cuando fue interceptado por un delincuente que le propinó un tiro en la cabeza.



David Alejandro Martínez Arango. Foto: Redes sociales

"A las 4:20 de la mañana en el sector de La Granja, se presenta una agresión con un arma de fuego contra una persona de 24 años, tan pronto se tuvo conocimiento las patrullas del Modelo Nacional de Vigilancia Comunitaria llegan al lugar de los hechos, con el fin de recolectar evidencias físicas", señaló el coronel Carlos Oviedo, comandante de la Policía Metropolitana de Cali.

De acuerdo con el coronel, se han recolectando elementos materiales probatorios, verificando cámaras de circuito cerrado y testimonios de personas que pudieron presenciar los hechos. "Estamos recolectando toda esta información para determinar cuáles fueron los móviles que causó la muerte de esta persona", agregó Oviedo.



Las autoridades no descartan que se trate de un intento de hurto.

David Alejandro Martínez Arango era conocido como DJ Perikles y se especializaba en la salsa, participando en grandes eventos. En el recuerdo quedarán éxitos musicales como la ‘Zandunguiza’, una de las tendencias musicales en el oriente de la ciudad.

“Que triste lo que se ha convertido mi hermosa ciudad de Cali hace años, la vida no vale nada, roban y matan en cualquier esquina y las autoridades y quienes nos gobiernan no hacen nada para dar soluciones, es mucho más importante para ellos quitarle la moto a un trabajador porque no ha pagado el soat o la tecnomecánica”, expresó uno de los allegados de Martínez en redes sociales, que se identifica como Dj Carlitos.

