'Desde septiembre, los animales temen diciembre' es la bandera del plantón del Movimiento Animalista del Valle que llegó este lunes 4 de septiembre frente el Centro Administrativo (Cam) de Cali.



En el acto, cada animal contó una cifra del informe ‘Los Silencios del Ruido’, de Conexión Animal, que revela que al menos 4.800 animales se han visto afectados en el Distrito durante los meses de diciembre entre 2018 a 2022.



Han muerto 30 animales por situaciones desencadenadas de la quema: 19 perdieron la vida atropellados y 11 en episodios de presunto estrés. Al menos 3 fueron reportados con quemaduras.



Seis comunas son las más afectadas con las celebraciones tradicionales, la Feria de Cali y los partidos de fútbol en finales.

Con la pregunta "¿Sabías que 7 de cada 10 animales extraviados después de la quema de pólvora en Cali no regresan a casa?', el Movimiento Animalista del Valle se expresó mediante un puesta en escena con arte y exigió a la alcaldía prevenir el uso, la venta y compra de pólvora en diciembre.



Fue un performance con animales de peluche para dar a conocer cifras de los afectados por pólvora en temporada de alumbrado, Navidad, Feria de Cali y remate de año.



Al menos 30 personas taparon los oídos de peluches que representaban a los animales compañeros (perros, gatos), otros domesticados (vacas, cerdos, conejos) y ‘silvestres’ (que se encuentran en Zoológico de Cali y zonas verdes y rurales de la ciudad).



(Le puede interesar: Tristeza y lucha por superación entre las cenizas de centro comercial de Cali)

Facebook Twitter Linkedin

Plantón Animalista 'Desde septiembre, los animales temen diciembre'. Foto: Santiago Saldarriaga

La idea es prevenir la venta y compra de pólvora en diciembre, además de estudios por parte del Dagma sobre el impacto sonoro de la pólvora en la ciudad y su afectación en los animales silvestres.



“Necesitamos que se tomen medidas a tiempo para prevenir los lamentables efectos de la pólvora sobre los animales en Cali, pedimos a la Alcaldía tres cosas puntuales, porque desde septiembre, los animales temen diciembre. Gracias a un estudio minucioso que hemos realizado, sabemos en qué comunas y barrios se quema más pólvora, necesitamos operativos en esos lugares, necesitamos estudio de ruido y diagnósticos claros de los animales silvestres afectados”, explicó Catherine Morales, diputada del Movimiento Animalista del Valle, por el partido Alianza Verde, y candidata al Concejo de Cali.



(Puede leer: Juzgado confirma que Carlos Pizarro Leongómez tuvo otro hijo)

Las tres peticiones del Movimiento Animalista a la Alcaldía son las siguientes:



▪️ Tomar medidas contundentes desde ya para prevenir la venta, compra y uso de pólvora en diciembre, con operativos en barrios y comunas críticas, con mayor número de reportes de animales afectados (extraviados, encontrados desorientados, atropellados, con episodios de estrés o quemados).



▪️ Que el Dagma adelante un estudio sobre el impacto sonoro de la pólvora en la ciudad, haciendo uso de los sonómetros con los que cuenta la entidad, antes y después de las fechas críticas de la quema de pólvora.



▪️ Que el Dagma adelante un estudio sobre la afectación de la pólvora en animales silvestres, ya que estos animales casi nunca llegan a ser reportados.



(Además, puede leer: ¿Plagio? Concejal de Bogotá y candidata en Cali en controversia por publicidad)

La Alcaldía no podrá gastar en pólvora con recursos públicos este año, pero ahora necesitamos llevar medidas a los territorios, a la incautación de pólvora que entra al departamento FACEBOOK

TWITTER

La diputada Morales destacó que gracias a la gestión del Movimiento Animalista del Valle, con Terry Hurtado en el Concejo, se logró, la aprobación de la proposición modificatoria al proyecto de acuerdo 0545 de 2022, artículo 4, de presupuesto para Cali 2023, prohibir a la Administración “invertir, destinar, emplear, dedicar o gastar recursos del Presupuesto General del Distrito de Santiago de Cali, o de los recursos de balance, en pólvora ni en eventos o actos de cualquier índole donde de manera directa o indirecta se utilice pólvora o fuegos pirotécnicos”.



Esta es una restricción pionera en Colombia, dijo Morales.

Aseguró que “la Alcaldía no podrá gastar en pólvora con recursos públicos este año, pero ahora necesitamos llevar medidas a los territorios, a la ciudadanía, a la incautación de pólvora que entra al departamento y la identificación de dónde la están fabricando. Necesitamos un diciembre que garantice la vida de animales humanos y no humanos”.



“A lo largo de estos años, y de acuerdo a los reportes ciudadanos que recibimos cada diciembre, 2.858 animales han sido encontrados desorientados tras la quema de pólvora, 1.864 se extraviaron, y de estos solo 573 regresaron a casa. Es decir, que solo 7 de cada 10 animales que se pierden, no regresan con sus familias”, aseguró Patricia Dosman, directora de Conexión Animal.



(Le recomendamos leer: Video: Las claves de la caleña que obtuvo el puntaje perfecto en el Icfes)

Un poco más del 90 % de los animales afectados durante estos años han sido perros (4.495 víctimas) y en menor proporción gatos (298) y otros animales domesticados (un búho, un conejo, un caballo, un antílope, un chigüiro, entre otros), dijo Dosman



El informe ‘Los Silencios del Ruido’ señala que el 35 % de los reportes se dan durante las 24 horas que transcurren de la noche del 7 de diciembre al 8 de diciembre, del 24 al 25 de diciembre y del 31 de diciembre al 1 de enero.

Los casos en barrios y comunas

Los barrios con mayor número de reportes durante el desarrollo de la campaña de 2018 a 2021 son:



▪️ Ciudad Córdoba: 97 casos

▪️ Floralia: 96 casos

▪️ Alfonso López: 68 casos

▪️ Mariano Ramos: 64 casos

▪️ Marroquín: 60 casos



En concordancia, las comunas más afectadas corresoponden al nororiente y suroriente de Cali, seguidas del sur y el oriente, así:



▪️ Comuna 6: 327 casos

▪️ Comuna 10: 259 casos

▪️ Comuna 8: 257 casos

▪️ Comuna 17: 256 casos

▪️ Comuna 16: 248 casos

Lea más noticias de Colombia

En sequía, desocupan 100.000 metros cúbicos porque a reservorio lo volvieron piscina