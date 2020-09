Alerta en Cali por el aumento acelerado de casos de covid-19

Los contagios de coronavirus siguen creciendo en Cali. Según la secretaria de Salud municipal, Miyerlandi Torres: “Teníamos un promedio de 350 a 400 casos. Hoy estamos un reporte de 450 a 500 (en un día)”.



Lo grave es que la secretaria Torres dijo que tras analizar la situación se recomendó a las universidades clases totalmente virtuales, a pesar de que en junio hubo firma de pacto por la vida para que hubiera un regreso gradual y con alternancia, , es decir, trabajo en aulas y también en los hogares.

El regreso a las universidades estaba supeditado a que volvieran alumnos, sobre todo, en los laboratorios con toda la protección.

Estudiantes de la Universidad Icesi, en el sur de Cali, habían retornado a sus prácticas de laboratorio, en agosto de este año, tras pacto por la vida con la Alcaldía. Foto: Juan Pablo Rueda. EL TIEMPO

Las dudas aumentan, pues a partir de este 28 de septiembre unos 200 colegios privados, con 75.000 alumnos en la ciudad, arrancarían el plan piloto de jornadas con alternancia.



La secretaria Torres señaló que subió el indicador Rt (número efectivo de reproducción), con velocidad de transmisión, pasando de 0,84 a 0,96. La semana pasada estaba en 0,93.



“Llegamos a tener hoy un poco por encima de 1; obviamente (...) sino se acatan los protocolos vamos a seguir aumentando y, seguramente, eso derivará en hospitalizaciones y muertes", dijo.



También dijo que se han venido revisando sitios luego de la reapertura. “Estuvieron muy adheridos al cumplimiento", añadió.



Aunque aumento de indicadores #COVIDー19 se esperaba, tras aperturas, el comportamiento indisciplinado de la ciudadanía y la falta de adherencia a protocolos bioseguros preocupa. pic.twitter.com/lxCjomHBNZ — Miyerlandi Torres Agredo (@MiyerTorresA) September 28, 2020

Sin embargo, 20 días de haber iniciado sus funciones se han visto un poco relajados; vemos a muchas personas en la calle sin el adecuado uso del tapabocas. No obstante, la ocupación de camas de unidades de cuidados intensivos (UCI) está en un 43 %. En el Valle, 33 % están ocupadas por casos de covid-19.



Este lunes, 28 de septiembre, en el Valle del Cauca se reportaron 556 nuevos contagios para un total de 61.637. Hubo 17 muertes más en Valle. En Cali, 13 y de una, en Buenaventura, Yumbo, Jamundí y Palmira.



Aunque en la red hospitalaria del departamento se bajó de alerta naranja a la amarilla. Ahora se liberarán camas de UCI porque ocupadas valen 5 millones de pesos.



En reunión virtual con las universidades de Cali.

Hilo 🧵



(1/3) Revisamos protocolos de bioseguridad para el regreso a clases y la situación epidemiológica actual en la ciudad por #COVID19. Con lo anterior la @SaludCali recomienda mantener las cátedras virtuales. pic.twitter.com/Ipndgp3twl — Miyerlandi Torres Agredo (@MiyerTorresA) September 29, 2020

“Con estas tres primeras semanas de septiembre y manteniéndose el promedio pensando, que no va a disminuir por el comportamiento de las personas, haremos cierre selectivo de camas de UCI del plan de expansión porque no se están necesitando”, dijo la secretaria de Salud del Valle, María Cristina Lesmes.



La secretaria de Salud del Valle del Cauca agregó que la región viene en una meseta de casos de contagios. No han bajado, pero la comunidad se ha venido despreocupando, quizás porque a partir de este mes, el Gobierno Nacional levantó la restricción del aislamiento preventivo obligatorio en todo el territorio nacional.



CALI

