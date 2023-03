Carros y motocicletas de particulares se cruzan en la pugna por el mercado del transporte en Cali, donde se mueven más de 8.000 vehículos y se estima que hay unas 27 'empresas' en la movilización de unas 350.000 personas



El concejal Fernando Tamayo señala que hay "un problema de seguridad grave como los controles territoriales” por grupos ilegales, de bandas organizadas de venezolanos que montaron una especie de servicio exclusivo donde no permiten que rutas como las de la Avenida Pasoancho y la Avenida Ciudad de Cali tengan competencia que no tenga su “permiso” para trabajar.



Pero autoridades no confirman ese dominio, aunque no niegan pugna de bandas locales por ese negocio que se aprovecha de numerosos conductores, incluso ciudadanos extranjeros.

Autoridades señalan que la mayoría de 'piratas' se han ido organizando en los últimos años para sostener sus rutas en oriente, laderas y centro. Por eso, conductores pagan entre 50 y 80 mil pesos a la semana para sostener sus redes de empleados y 'campaneros'.



En plenaria del Concejo, Fernando Tamayo, de filiación conservadora, contó que "a mi curul una denuncia de la situación. Una persona de mi equipo presenció cuando un transportador ilegal fue abordado por una especie de escoltas del recorrido, le solicitaron que no trabajara más en ese sitio y dejaron clara la amenaza mostrando que estaban armados y señalando que de seguir en esa ruta, le iban a destruir el carro a bala”.



Aseguró Tamayo que en el Oriente, en la Avenida Ciudad de Cali, la situación es similar. “Hay bandas organizadas detrás del transporte pirata, medio que les sirve para mantener el control territorial de este y otros negocios al margen de la ley. Y en Siloé hay venezolanos propietarios de 30 motos o más y han ido desplazando a los que por años han trabajado allí”, enfatizó Tamayo.



Pero voceros comunitarios dicen que no se puede decir que ciudadanos de otro país dominen el mercado local, en cambio señalan que hay redes asociadas con bandas criminales que incluso han llegado desde otros departamentos. En esa lista se mencionan 'Oficinas', 'Clan del Golfo' y otros nombres en reserva.



En laderas se habla de antiguos paramilitares que poseen motos y carros.



El secretario de Movilidad, William Vallejo, dijo que sí se hacen controles de tal modo que el año pasado se firmaron 02.000 notificaciones por agentes de tránsito, 210.000 notificaciones por cámara de fotodetección y 9300 vehículos inmovilizados, por distintas infracciones.



Tamayo aclaró que no está defendiendo la ilegalidad en el transporte si quienes la ejercen son colombianos y que sea mala si son venezolanos los que la ejecutan. “Los controles los debe cobijar a todos, pero es sumamente preocupante que detrás de este negocio no solo haya una necesidad de suplir el empleo de gente que no logra ubicarse en el mercado laboral, sino que sea usado para el control del territorio de bandas organizadas”, complementó.



Para el concejal Tamayo "esto, hace rato pasó de ser un tema de movilidad a un tema de seguridad. En agosto del año pasado denuncié que en Cali había presencia de miembros del Tren de Aragua, que para quienes no lo saben, es una banda delictiva de carácter transnacional, presente en Venezuela, Colombia, Perú, Brasil, Bolivia y Chile, que ha logrado hacerse fuerte en negocios como el mototaxismo y la piratería en carro, la extorsión, el hurto de celulares, microtráfico y prostitución. Pensar que el control lo puede hacer un grupo civil es ingenuo”.



La Policía señala que conoce que hay presiones en ese mercado, pero no confirma que sean de extranjeros.



No son fáciles los controles porque los piratas, en su mayoría, tienen Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (Soat), certificados técnico mecánico y otros documentos.

