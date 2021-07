Alemana salía de ampliar denuncia cuando le notificaron expulsión

En la mañana de este martes, la alemana Rebecca Sprösser acudió al Comité de Presos Políticos, en Cali, donde llegó acompañada de la mamá de un joven que fue herido a bala, en la noche del 22 de julio.



Colectivos cercanos a primera línea, como se denominan los jóvenes que han liderado el paro desde el 28 de abril en esta capital, sostienen que la deportación es una manera de silenciarlos.



Sostuvieron que se trata de una manera de callar una voz de quien está defendiéndolos y de quien cuestionó acciones del Gobierno Nacional.



De acuerdo con el testimonio de Sprösser, el joven herido, amigo de ella, la salvó cuando llegó a dispararles un hombre que descargó su arma contra los dos.



El amigo de la ingeniera alemana habría recibido 13 impactos, de acuerdo con lo que ella aseguró, a través de redes sociales. Permanece bajo pronóstico reservado en un centro asistencial.



La Policía Metropolitana de Cali informó que no conoció la denuncia del caso y que se trataría de un intento de robo, en el que se hizo uso de un arma traumática.



Wálter Ágredo, del Comité de Presos Políticos, dijo que el 26 de julio se tuvo contacto con la ciudadana alemana y la mamá del joven herido. Se hizo un acompañamiento jurídico ante una diligencia de la Fiscalía para ampliar lo dicho durante la noche del ataque en el hospital.



Ágredo dijo que en todo momento se tuvo contacto con Migración Colombia sobre el paradero de Sprösser y no estaba reportada como desaparecida.



Aseguró que al mediodía del martes, Sprösser, acompañada de una defensora de derechos humanos, salía del lugar fue requerida por Migración y el Grupo Operaciones Especiales (Goes) de la Policía para ser notificada sobre un proceso de deportación.



En primera instancia, las autoridades le habrían señalado su comportamiento y que no dispondría de permiso para estar en el país. Ella recibiría un documento de su Embajada al llegar a Bogotá y sería enviada a su país.

Seguimos con preocupación desarrollo de noticia sobre ciudadana 🇩🇪 residente en Cali, Rebecca Linda Marlene Sprösser, (34 años). Estamos en contacto con autoridades locales. Desafortunadamente, por nuestra parte no hemos logrado contactarla. Le pedimos contactar Embajada Bogotá. https://t.co/KStWpKmc7E — Peter Ptassek - Embajador de Alemania en Colombia (@alemEmbajador) July 25, 2021

