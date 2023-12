'Respeten los derechos de los caleños': Eder denuncia obstrucción en proceso de empalme

A 10 días para que tome posesión la nueva Alcaldía de Cali, saltan 'chispas' entre el gobierno entrante y saliente. Este miércoles, en horas de la noche, el alcalde electo Alejandro Eder denunció públicamente obstrucciones que están afectando el proceso de transición y pidió la intervención inmediata de la Procuraduría.



(Le puede interesar: 'Cali es la ciudad menos endeudada de Colombia': alcaldía de Ospina defendió gestión)

A través de un video subido a sus redes sociales, Eder expuso irregularidades provenientes de dos entidades: las Empresas Municipales de Cali (Emcali) y el Instituto Popular de Cultura (IPC).



Sobre el primero, aseguró que su equipo ha recibido denuncias de "una ola de nombramientos buscando dejar seleccionados y amarrados a funcionarios del nivel directivo para afectar así a la administración entrante".



La polémica con Emcali se produjo durante esta semana, cuando Cristina Arango, delegada del Comité de Empalme de Eder, reveló que la entidad prestadora de servicios públicos no ha facilitado el acceso a información relevante sobre los cargos provistos en la actual administración del ente.

"Ha sido imposible que la actual administración nos entregue información sobre estas denuncias de manera voluntaria durante el proceso de empalme. Por lo tanto, hemos decidido pedirle a la Procuraduría que intervenga de manera preventiva a las empresas municipales para limitar así cualquier afectación a Emcali y a los intereses de los caleños", señaló el alcalde electo.

Denuncio públicamente 2 casos que están ocurriendo en Cali, el del @IPCCali y el de @EMCALIoficial, que están afectando de manera grave la transición de gobierno y los intereses de los caleños.



Hago un llamado a los entes de control nacionales y territoriales, para que en el… pic.twitter.com/fFfQIUDnct — Alejandro Eder (@alejoeder) December 21, 2023

En cuanto el Instituto Popular de Cultura, la molestia del nuevo gobierno esta relacionada con que, a 10 días de terminar la administración de Jorge Iván Ospina, se abrió una convocatoria para elegir rector del IPC para el periodo institucional 2023-2027.

"Sin criterios objetivos y de manera acelerada y violando el derecho a la participación, la Alcaldía de Cali publicó ayer, 19 de diciembre, una convocatoria para elegir al nuevo rector de la Institución Universitaria para las Artes y la Cultura Popular (IPC). Pretenden en cinco días elegir un rector que estará por cuatro años. Esto es un despropósito para la cultura, para la educación y para los intereses de los caleños", indicó Eder.

Facebook Twitter Linkedin

Alejandro Eder, candidato a la alcaldía de Cali por el movimiento revivamos Cali. Foto: César Melgarejo/ El Tiempo

A renglón seguido, el próximo mandatario de Cali anunció que interpuso una acción de tutela para detener el proceso de selección.



"Hago un llamado a los funcionarios y colaboradores de la actual alcaldía a que no se presten para actos dudosos e inmorales, ayúdenme a defender a Cali desde ya, a recuperar las instituciones para el pueblo. Hago un llamado también a la administración saliente a que actúe con sensatez y a que respeten los derechos de los caleños", concluyó.

La respuesta de Ospina

Facebook Twitter Linkedin

Ospina anunció millonarias recompensas por infor4mación sobre compra de votos. Foto: El Tiempo

No tardó el actual alcalde en responder las afirmaciones de su sucesor. A través de su cuenta de X, Jorge Iván Ospina le recordó a Eder que "la campaña hace rato se agotó" y desmintió que su administración haya ocultado información.



"Sr Alcalde @alejoeder la campaña hace rato se agotó y usted es el elegido para asumir las riendas de nuestra ciudad a partir del 1 de enero del 2024 , nosotros entregamos en los términos que define la ley y cuando observamos una intención deshonesta e impropia de señalar algo no cierto lo informamos", dijo.



"No es cierto que no se le ha entregado la información de Emcali, la misma se ha orientado como define la ley y cuando ha demandado ser ampliada así se ha realizado , y me uno a todos los que solicitan una auditoria fiscal a toda la entidad", agregó.



Sobre la convocatoria para definir a un nuevo rector del IPC, Ospina aseguró que "las Instituciones Universitarias disponen del precepto constitucional de autonomía universitaria y es su Consejo Directivo quien define y rige sus autoridades y no me parece nada equivocado que de manera pública dicho Consejo convoque a los interesados a ocupar el cargo de Rector", expresó.

Juan Pablo Penagos Ramírez

CALI