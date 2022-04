En una reunión de apoyo al candidato presidencial de Equipo Colombia se anunció un plan de controles, incluido un batallón de drones, sea cuál sea el resultado de elecciones.



A nombre de las autoridades, el secretario de Seguridad y Justicia de la ciudad, coronel en retiro Carlos Soler, aseguró que no se permitirá una suplantación de autoridad de ningún lado.



Congresistas del Pacto Histórico elevaron denuncias contra la campaña que sigue a Gutiérrez, quien dijo que no comparte lo que se anuncia en la reunión.



Un video que circula en redes sociales muestra apartes de un encuentro en Cali alrededor de la candidatura de Federico Gutiérrez a la Presidencia de la República.



En la reunión, que se abrió con el Himno Nacional, varios voceros tomaron la palabra. Uno de ellos se refirió a un plan de protección y defensa de Cali. "Sea el que sea el resultado, tenemos que estar listos, preparados, para defender los puntos vitales, de los acueductos, la Base Aérea, la Tercera Brigada, el puesto de Policía de la 21, todos los sitios estratégicos de Cali tienen que estar protegidos".



También asegura que "vamos a tener un batallón de drones que van a estar vigilando los distintos puntos de acceso, para ver dónde se nos necesita más, que sea El Ancla, que sea La Portada, que sea el sur, todos los sitios estarán cubiertos".



Afirma el hombre que tendrán grupos móviles que van a llegar inmediatamente en apoyo al que lo necesite. "Por favor, cuento con ustedes porque ya son armas en pie, para las que sean".

La @AlcaldiaDeCali se pronuncia frente a un video que circula en redes donde se ve a un sujeto incitando a la violencia en Cali,en el marco de las elecciones presidenciales. "No vamos a permitir que incendien la ciudad ni que suplanten la autoridad, de ningún lado". @CarlosSolerP pic.twitter.com/fmt1iGSxSC — Seguridad y Justicia (@SeguridadCali) April 4, 2022

El secretario de Seguridad y Justicia, Carlos Soler, dijo que "no vamos a permitir que incendien la ciudad ni que suplanten la autoridad, de ningún lado".



"De parte de la alcaldía de Cali y autoridades tengo que decir que no es bueno estar incitando ni hacer reuniones tratando de suplantar funciones de la Fuerza Pública. De un lado, hay personas que dicen: 'no me sirve sino ganar o incendio la ciudad', es una amenaza que se ha movido en redes, lo que genera una tensión. Y otros responden 'yo también me voy a armar. Aquí tengo unas amas que son legales..' Hay que desescalar ese discurso, el mensaje muy fuerte es creer en la democracia y, claro que sí, robustecer los mecanismos de control y rodear de garantías a la Registraduría", dijo el funcionario.



El candidato Gutiérrez no reconoce a quien intervino en la reunión a su favor. "Hablaba de unos drones y unos cuentos. Ese parecía más bien el director de una película de la Batalla final. Rechazo de manera clara cualquier persona que incite hoy a la violencia",



Anotó que "A la gente que se va sumando en todo el país, toda mi gratitud. Eso sí, les pido que sigamos trabajando en paz y con respeto por las normas y por la gente".



Ante medios dijo que "nada raro que hasta lo hubieran mandado de la otra campaña".

El representante Jose Alberto Tejada, Foto: Archivo particular

El electo representante a la Cámara por el Valle, Jose Alberto Tejada, acudió a la Fiscalía y dijo que la campaña de Gutiérrez debe responder.



"Acabo de radicar denuncia penal por el delito de terrorismo agravado, concurso con instigación a delinquir y usurpación de funciones públicas", dijo.



Anotó que "es muy grave que la campaña de Federico Gutiérrez promueva abiertamente el paramilitarismo en nuestra ciudad".



El senador Alexander López dijo que "hemos solicitado a la Fiscalia investigar a los simpatizantes de Federico Gutiérrez en Cali que salen en un video promocionando actos paramilitares. Mucho daño le ha hecho la guerra al Valle del Cauca como para tolerar este absurdo".

