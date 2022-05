El pasado fin de semana, el alcalde Jorge Iván Ospina, convocó a los representantes de empresas de servicios de atención de pacientes ante la muerte de un peatón arrollado por una ambulancia.



En la reunión se plantearon los problemas que originan los accidentes y comparendos de tránsito para esos carros de firmas privadas.



El trágico choque de este martes 10 de mayo vuelve a poner en la mesa que no se ha curado el peligro alrededor de la movilidad de pacientes.



"Hemos tenidos dos accidentes realmente dramáticos. Acudiré a la Fiscalía para que se investigue....Porque no se debe dar que quien tiene el deber de salvar la vida, por el contrario, pone en peligro la vida", dijo el alcalde Jorge Iván Ospina.



En la mañana del martes, dos ambulancias chocaron y una quedó volcada y con su cabina destruida, en una vía del barrio El Lido, en el sur de la capital del Valle.



El accidente sacó sobresaltados a los vecinos de la carrera 40 con calle Primera B, donde vecinos dijeron que no era el primer choque de vehículos.



Uno de los carros iría en contravía y se debe aclarar si no se atendió el pare. El Alcalde apuntó inicialmente que se debía "atender integralmente a las víctimas".



Murió una paramédica mientras que el conductor del mismo carro sufrió serias lesiones. Dos ocupantes de la otra ambulancia sufrieron lesiones.



Una mujer que iba a pie resultó arrollada y debió ser remitida a un centro asistencial debido a lesiones de consideración.

1 fallecido, 4 heridos. Uno en estado crítico

Convocamos a una cumbre nacional para intervenir a las empresas, definitivamente quienes debieran cuidar la vida la irrespetan

Luego anunció "proceder a denunciar ante la Fiscalía. Se debe investigar si estaban en la guerra por pacientes".



El Alcalde escribió: "Convocamos a una cumbre nacional para intervenir a las empresas, definitivamente quienes debieran cuidar la vida la irrespetan

También denunciaré ante Fiscalía".

