Cali: alcalde Ospina y operadores del MIO pelean por uso de recursos en redes sociales

El Alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, y los operadores del MIO tuvieron un nuevo choque en redes sociales por los recursos que se le han girado al sistema de transporte y el estado actual del mismo.



“Los operadores del MÍO recibieron en los últimos 5 años más de $ 600 mil millones y no he visto el primer articulado repotenciado o nuevo, y dicen querer a Cali y no pasa nada”, dijo Ospina en su cuenta de X.



Dos horas después, las empresas operadoras del MÍO le contestaron el trino indicando que, contrario a lo que él manifestó, sí están llegando nuevos buses a la ciudad y le dijeron que tiene una "corta memoria".



Alcalde ante su corta memoria, acá datos y hechos: 31 de marzo de 2022 @GitMasivo pone en operación el primer bus articulado eléctrico de la ciudad. En esa fecha la @AlcaldiaDeCali y @METROCALI ya tenían una enorme deuda con nosotros. Aún así, seguimos invirtiendo en Cali. pic.twitter.com/HXPF2Q1cQr — Empresas Operadoras del MIO (@operadorasMIO) October 25, 2023

“Alcalde, ante su corta memoria, acá datos y hechos: 31 de marzo de 2022 Git Masivo pone en operación el primer bus articulado eléctrico de la ciudad. En esa fecha la Alcaldía de Cali y Metrocali ya tenían una enorme deuda con nosotros. Aún así, seguimos invirtiendo en Cali”, manifestaron las operadoras en respuesta directa en el trino de Ospina.



El MIO, recorriendo el norte de la ciudad. Atrás, la Torre de Cali. Foto: Santiago Saldarriaga. EL TIEMPO

Cabe resaltar que el MÍO pasa por una crisis financiera porque no alcanza a movilizar la cantidad de pasajeros que debería, por lo cual no es sostenible. Diariamente unas 250 mil personas utilizan el sistema, pero el mínimo para alcanzar la viabilidad son 400 mil.



Además, hay una deuda entre las dos entidades, por lo cual las críticas entre ambos actores son constantes, de allí que el alcalde Ospina escribió en sus redes sociales criticando la gestión de los dineros que se han entregado a estas empresas.

DUVÁN ÁLVAREZ

Redacción NACIÓN - EL TIEMPO