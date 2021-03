Discusión con el Alcalde de Cali por carro oficial que golpeó a moto

El alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, quedó en medio de una discusión con los ocupantes de una motocicleta en una de las empinadas calles de Siloé.

El hecho ocurrió este lunes, 15 de marzo, cuando la parte delantera de uno de los vehículos de la comitiva que acompañaba al mandatario de la ciudad, en esta zona de la comuna 20 para verificar situación de viviendas en riesgo de deslizamientos por las lluvias, tocó la motocicleta y esta cayó al suelo.



De inmediato, empezó la confrontación al Alcalde quien señaló que él no iba en ese vehículo, al tiempo que las personas de la moto reclamaban por el golpe.



El caso quedó grabado en un video que ha sido difundido en redes sociales.



Una mujer que no aparece en cámara, pregunta: "¿Quién me garantiza a mí?, pregunta que no terminó de formular.

El alcalde Ospina insistió: "Me tengo que ir".



El motociclista le reclamó al alcalde Ospina y a los funcionarios: "Pongan cuidado", al referirse a la moto en la parte frontal de la caravana de la Alcaldía, quedando grabado en el video.

La mujer insistió en que el Alcalde debía pagar por el golpe de la moto. "Pero en eso no se van 200 (200.000 pesos). 200 no me vale el arreglo", dijo la mujer.



De la Alcaldía, al parecer, buscaron llegar a un acuerdo y calmar los ánimos, pero no fue posible ante el hecho.

La discusión entre el motociclista y la mujer continuó, mientras el Alcalde buscó una motocicleta para salir del lugar, reiterando: "Me tengo que ir".y la manera de salir porque su vehículo quedó atrás bloqueado fue en la moto de otro conductor de la zona.



CALI