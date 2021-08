En Cali los agentes de tránsito están siendo desplazados de las vías

Cali, la ciudad más golpeada por la violencia y el vandalismo durante el paro nacional, aún tiene cicatrices de esas caóticas semanas.



Prueba de esto es una escena cotidiana que desde los primeros días de paro se ha repetido en algunos sectores de la capital del Valle del Cauca.



(Además: Devuelven último CAI de Policía en poder de manifestantes en Cali)

Los guardas de seguridad, quienes llegaron a las principales vías donde los semáforos no están funcionando, luego de los ataques que sufrieron durante las protestas que comenzaron el 28 de abril, no pueden trabajar.



En el oriente de Cali, los guardas de tránsito debieron ceder su puesto a jóvenes que los intimidaron para que no cumplieran con su trabajo y, posteriormente, asumieron como ‘semáforos’.



Incluso, hay denuncias que indican que estos jóvenes cobran en algunos puntos a los vehículos para poder transitar. Y aunque la escena se presenta en varios puntos de la ciudad, los lugares más críticos son las calles de las comunas 13, 14 y 15, en el Distrito de Aguablanca. También, en la salida de la comuna 21.



(Lea también: Coliseo de combate Yuri Alvear está listo para los Panamericanos Junior)

Facebook Twitter Linkedin

Los agentes de tránsito son desplazados de los lugares donde no funcionan los semáforos. Foto: Juan Pablo Rueda. EL TIEMPO

Es por ello que en el Concejo hicieron un llamado a la Alcaldía y a las autoridades, pues estas amenazas, así como cobros a la comunidad, no pueden ser toleradas.



“Los cruces viales siguen siendo controlados por civiles, quienes cobran el derecho al paso y confrontan a la autoridad de tránsito”, dijo el concejal Roberto Ortiz.



Y anotó que “la Administración distrital debe ofertar actividades laborales a estos muchachos que quieren suplir a la autoridad de tránsito a cambio de llevar dinero a sus casas”.



El concejal Juan Martín Bravo, por su parte, denunció que eso ocurrió en el sector de Calipso, en el oriente de Cali. Este punto fue uno de los más críticos durante las protestas.



“La movilidad no puede quedar en manos de particulares; por lo tanto, no podemos ser permisivos con un tema tan delicado como es la movilidad; mucho menos, dejar solos a los agentes de tránsito, cuando la Policía debe ser garante de la seguridad integral”, advirtió Bravo, quien demandó el principio de autoridad en tránsito y transporte.



(En otras noticias: Hurtaron 1,5 km de fibra óptica y dejaron sin Internet a 5 mil personas)



El secretario de Movilidad de Cali, William Vallejo, dijo que se avanza en la recuperación de la red de semaforización, que resultó vandalizada durante las jornadas de protesta.



Los semáforos al igual que la infraestructura del MIO fueron los puntos más atacados por los manifestantes.

La movilidad no puede quedar en manos de particulares; por lo tanto, no podemos ser permisivos con un tema tan delicado como es la movilidad FACEBOOK

TWITTER

De hecho, se estima que 65 semáforos han estado fuera de servicio estos meses y repararlos representa una inversión superior a los 7.500 millones de pesos.



“La gran mayoría de los daños obedecieron a problemas de orden público. Se incluyen daños en acometida eléctrica y los ocasionados por siniestros viales, en los cuales se derribaron postes”, complementó el funcionario de la Alcaldía.



(También le recomendamos: Gestan alianza de formaciónpara jóvenes de la ladera de Cali)



Algunos jóvenes que controlan el tráfico en el Distrito de Aguablanca manifestaron que lo hacen por no contar con empleo ni apoyo del Estado para reunir algunos pesos.

Otras noticias de Colombia

- El drama de 86 familias que invirtieron todo en la casa de sus sueños



- Mujeres embarazadas no se están vacunando contra el covid-19



- Trasladaron gigantesco mural de Fernando Botero al Museo de Antioquia