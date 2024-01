Desde Cali, expertas advirtieron sobre riesgo de diabetes por consumo de edulcorantes

Desde Cali, nutricionistas de las principales universidades, incluyendo la Javeriana, Icesi, Universidad del Valle, así como centros de nutrición y entidades gubernamentales, advirtieron que según estudios, el consumo de edulcorantes generan varios riesgos a largo plazo, incluyendo un mayor riesgo de diabetes tipo 2, enfermedades cardiovasculares y obesidad.



Las estudiosas realizaron el 'Decálogo en el Consumo de Edulcorantes No Calóricos', que son sustancias químicas para dar un sabor dulce a las bebidas y alimentos, usados por la industria alimentaria como aditivos.

Expertas en nutrición en Cali. Foto: Cortesía

"El Decálogo está diseñado para guiar y respaldar a las entidades que lideran las Guías Alimentarias y la Encuesta de Situación Alimentaria y Nutricional, brindando orientación sobre los riesgos asociados al consumo a largo plazo de edulcorantes no calóricos”, aseguró Bertha Inés Forero Rodríguez, nutricionista dietista, especialista en Gerencia de Mercadeo y magister en mercadeo y en Psicología del Consumidor.

Las conclusiones de la OMS son claras: el uso inadecuado de edulcorantes no calóricos se asocia con un mayor riesgo de diabetes tipo 2, enfermedades cardiovasculares y un aumento significativo en el riesgo de obesidad.



Estos hallazgos son de gran relevancia en un momento en que la salud pública se ha convertido en una prioridad global”, advirtió Adriana Marcea Ruiz Pineda, magíster en Ciencias de la Alimentación y Nutrición Humana de la Universidad de Antioquia y Ph.D. en Nutrición de la Universidad de Pernambuco en Brasil.

"Los consumidores de bebidas y alimentos y los pacientes tienen derecho a tomar decisiones informadas sobre si consumen o no edulcorantes no calóricos no nutritivos. Por eso, la divulgación del Decálogo de recomendaciones es crucial para la salud pública del país", dijo María Silvia Bohórquez Fernández, nutricionista dietista y magíster en Ciencias, docente en varias universidades.



La actividad en Cali es parte de una serie de reuniones informativas que se llevarán a cabo en todo el país, buscando concientizar a profesionales de la salud y entidades del sector sobre la importancia del decálogo.



Para la nutricionista caleña con Magíster en Epidemiología, Lina Valencia, este tipo de espacios deben seguirse dando, “creo que necesitamos incluso más voz para que esta información llegue a otros profesionales de la salud”.



“Puntos a tener en cuenta es que no se deben ofrecer estos edulcorantes no calóricos a niños o a menores de edad y que el consumo de los mismos trae unos riesgos para la salud que no están muy bien documentados y esclarecidos para la opinión pública”, agregó la directora y Fundadora de Nutrición en Movimiento.

