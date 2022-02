Desde julio se desató una arremetida criminal contra una familia del oriente de Cali, que está de luto por las muertes de tres hermanos y un sobrino.



Los dolientes aseguran que las víctimas no estaban relacionados con delitos y que los persiguieron por no atender contactos con redes de microtráfico y extorsión.



La familia Preciado Angulo llegó entre los fundadores de sectores como El Poblado y Comuneros II, en el Distrito de Aguablanca, desde hace más de 40 años.



Milton Juvenal Preciado y Alicia Angulo levantaron a 12 hijos que se criaron en esa zona popular de Cali.



En mayo pasado, dos de ellos fueron a caer a la cárcel del Distrito Judicial de Cali Villahermosa, pero no se les habría encontrado una presunta relación con una banda



El 31 de julio, en la puerta de la casa, Jerson Larry Preciado Angulo, de 23 años, cayó herido de muerte a manos de un pistolero. El joven era futbolista y sus allegados niegan que estuviera en negocios por fuera de la Ley.



Cinco días después Harvin Alejandro Preciado, de 34 años, murió casi en el acto en un ataque cometido por un pistolero. Era padre de nueve hijos.



Las medidas de protección que se habían determinado por dos meses no sirvieron para detener a los sicarios.

Tres hermanos y un sobrino de la familia Preciado Angulo asesinados en Cali Foto: Archivo particular

En septiembre vino el asesinato de Milton David Preciado, sobrino de los hermanos asesinados y quien habría sido testigo del segundo homicidio.



Era un joven de 19 años a quien de cariño le decían 'tortugo'. Trabajaba para seguir su carrera como policía y estaba a un día de entrar a ese camino.



En la noche del pasado viernes 11 de febrero vino el cuarto crimen. Un joven delgado, con casco puesto, se deslizó por el andén de un restaurante, como lo muestra un video.



Llegó a la esquina y disparó tres veces un arma de fuego en la cabeza de un motociclista que conversaba con otro hombre. El sicario le descargó el cuarto impacto cuando la víctima caía con su vehículo al asfalto.

Diego Juvenal Preciado Angulo, uno de tres hermanos asesinados en Cal. Foto: Archivo particular

Era Diego Juvenal Preciado Angulo, quien tenía dos oficios para sostener a tres niños y ayudar a la familia. A esa hora servía como mensajero. "Era un hombre correcto y trabajador. De él dependían sus hijos y más familia", dicen en casa.



El alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, dijo que se necesita brindar un acompañamiento especial y pidió a la Fiscalía que adelante acciones de protección de esta familia. Aseguró que es criminalidad de alto perfil.



Las autoridades revisan si hay influencia de una banda y de un disidentes o un expolicía desde la cárcel.

El Alcalde pidió a la Fiscalía General de la Nación que "si tiene alguien que ha hecho denuncias, adelante un acompañamiento y protección de esa familia, porque, seguramente, han brindado información valiosa".



El comandante de la Policía Metropolita de Cali, general Juan Carlos León, dijo que se avanza en un proceso de protección y las indagaciones para determinar quiénes son los responsables y sus móviles.

