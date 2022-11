El traspié por el contrato con una firma española tiene en el aire la optimización de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (Ptar), cuya misión es reducir la contaminación que cae al río Cauca.



Esa situación llevó a un litigio en el que Empresas Municipales de Cali (Emcali) elevó en enero de este año acciones legales frente al contratista. Ahora se surte una demanda de un grupo de abogados porque la contaminación no se frena.



El contrato para trabajos de mejoramiento en la Ptar, por valor de $74.957 millones, fue encomandado a la firma Acciona de España, en 2017.



El documento comprendía el diseño e ingeniería de detalle, construcción y puesta en marcha de la instalación una vez renovada en un plazo de 25 meses.



"Cuando esta administración llegó, en enero de 2020, encontró que el avance de obras era sólo del 57 %, situación que ha llevado a que la Ptar-C presenté hoy una difícil situación de vulnerabilidad operativa que conlleva el riesgo de graves consecuencias ambientales y de salubridad para la ciudad", apuntaron las directivas de Emcali al presdentar en febrero de este año una demanda en enero pasado.

"Como la planta no está en pleno funcionamiento y los vertimientos al río Cauca no cumplen con las exigencias de la autoridad ambiental, se han generado daños y perjuicios a Emcali, avaluados en $128.203 millones", dijeron los voceros de la entidad.



También se hizo mención a que existía un inventario de equipos importante aún sin instalar por parte del contratista. Pero el lío ha estado en evitar la contaminación, que sigue siendo obligación pe3se a la controversia con el contrarista.



Un grupo de abogados encabezados por María del Camen Londoño presentó tres acciones. Una es acción de cumplimiento para que "Emcali cumpla con la obligatoriedad de la Constitución y la Ley, y realice los procesos de descontaminación del rio Cauca, terminando con los contratos que saquean las finanzas de la entidad".

También para que se normalice la optimización y mantenimiento de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales.



Lodoño dijo que se acude, igualmente, a una acción popular que "persigue evitar que las directivas de Emcali sigan incrementando el daño ambiental en extremo grave, al continuar con sus practicas inadecuadas, manejos oscuros en la contratación y la improvisación en la responsabilidad ambiental no solo con el Rio Cauca, si no con la calidad del aire y agua de los Vallecaucanos y comunidades rio abajo, en el norte del país y en el Caribe colombiano".



En la acción grupal se "busca que los ciudadanos caleños reciban de Emcali a título de indemnización, la devolución del dinero pagado vía tarifa vs los servicios No prestados a cabalidad, para este caso en la descontaminación de las aguas residuales vertidas al Rio Cauca por la ciudad de Cali, en condiciones no óptimas", dino Londoño, comunicadora social y quien ha estado en el equipo de trabajo del senador Alexander López.

