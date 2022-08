Con respecto al mismo lapso de 2021, en los primeros siete meses de este año los accidentes que involucran a motocicletas se han incrementado en un 26,4 %.

Entre enero y julio del presente año se reportaron en la capital del Valle del Cauca 2.647 siniestros viales de motocicletas. El año pasado se registraron 2.094.



Según el Observatorio de Movilidad Sostenible y Seguridad Vial de Cali, marzo fue el mes con el mayor número de casos, con una participación del 15,9 %, de todos los casos, es decir, 422.



El número de fallecidos en esos accidentes también creció. Este año se han reportado 89 muertes ante 69 del año pasado. Con 19 decesos, el mes de julio presentó el mayor número de muertes.



La mayor parte de los fallecidos en esos accidentes son personas jóvenes. El Observatorio halló que en esos siete meses, el 37,1 % de las víctimas fatales tenían entre 21 y 30 años. Después está ubicado el grupo de 30 a 40 años de edad.



El programa Cali Cómo Vamos resaltó que entre el 1 de enero y el 8 de mayo de 2022, se registraron 4.212 accidentes de tránsito en Cali, 1.107 más que en 2021 (3.105 casos). En promedio ocurrieron 33 accidentes de tránsito diarios en Cali.



Además, señaló que 2.564 accidentes de tránsito ocurridos en la ciudad causaron solo daños materiales, 779 casos más que en 2021 (1.785).



Apuntó que entre el 1 de enero y el 08 de mayo de 2022, el número de víctimas mortales en accidentes de tránsito aumentó 17,8 % al pasar de 73 fallecidos en 2021 a 86 en 2022. De estos, 47 se movilizaban en motocicleta, 29 fueron peatones, 5 eran ciclistas, 4 se transportaban en automóvil y de 1 no se registra información.



Comparando el dato de 2022 con el año anterior, los fallecidos que se movilizaban en automóvil aumentaron un 33,3 %, los que eran motociclistas un 51,6 % y los que eran ciclistas un 25,0 %, por otro lado, los que eran peatones disminuyeron 14,7 %.



Ahora bien, entre 01 de enero y el 07 de mayo de 2022, 103.247 infracciones fueron impuestas en la ciudad. Los tres tipos de infracciones más frecuentes en auto fue-ron: transitar por sitios restringidos o en horas prohibidas por la autoridad competente, no acatar las señales o requerimientos impartidos por los agentes de tránsito y no realizar la revisión técnico-mecánica en el plazo legal establecido.



Con respecto a las motocicletas, las 3 infracciones más frecuentes fueron: conducir sin observar las normas establecidas en el presente Código, no realizar la revisión técnico-mecánica en el plazo legal establecido y transitar por sitios restringidos o en horas prohibidas por la autoridad competente.

