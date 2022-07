Previo al inicio del XIX Mundial de Atletismo Sub-20 que se disputará en desde este lunes primero de agosto en Cali, algunos representantes de delegaciones como Suiza, Italia y Eslovaquia pudieron admirar y disfrutar con los pasos de la salsa caleña con un show de bienvenida organizado por la Secretaría de Turismo de Cali.



Los bailarines de la academia Salsa Capital brindaron una demostración de la evolución de este ritmo caleño que ahora es patrimonio cultural e inmaterial de la Nación, finalizando con un baile que integró a los diferentes atletas de las delegaciones europeas.

“Soy de Suiza y llegamos ayer (miércoles) a Cali. Es muy bonito todo aquí, me gusta mucho el clima, la temperatura es muy buena, la gente aquí es muy amistosa y me gusta la comida. Mis expectativas para la competencia es divertirme, mostrar lo mejor que puedo hacer y daré lo mejor de mí”, expresó Mr. Andru, deportista de Suiza.



“Me siento genial en Cali, es la primera vez que estoy en Suramérica y me ha gustado mucho, tengo muchas expectativas por las competencias, estamos listos y espero que tengamos muy buenos resultados y medallas”, aseguró Martín Knill, entrenador de Suiza,



De la misma manera, los deportistas provenientes de Italia también demostraron su interés por el baile caleño, siguiendo los pasos del son salsero.



“He sentido mucho esta sensación de vida, todo el año nos hemos preparado y estamos muy felices de estar aquí y después vamos a ver lo que sucede en competición” Federico Lorenzo Bruno, representante de Italia.



Con este recibimiento, Cali ultima detalles para la realización del Mundial de Atletismo Sub-20 que se disputará en el estadio Pascual Guerrero desde este lunes hasta el sábado 6 de agosto.

