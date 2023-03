El robo de un vehículo fue una de las denuncias que surgieron después de finalizado el clásico entre Deportivo Cali y América, donde predominó el orden y el comportamiento adecuado de más de 20.000 asistentes.



La Policía quedó en la investigación de dos hurtos en el área del escenario en el corregimiento de Palmaseca, en el municipio de Palmira.

Erika Rebolledo, periodista de la W Radio, fue una de las asistentes al estadio conocido como El Coloso, del Deportivo Cali.



Ella cuenta que estacionó su carro de marca Kia Picanto, modelo 2022, hacia las 4:00 de la tarde del domingo 26 de marzo.



Lo estacionó en la zona 1, donde siempre parquea y cuenta que lo dejó con los seguros. Allí se encontró con unos amigos y entró a al estadio.



(Le puede interesar: Tres menores, enviados al hospital y el padre, investigado por presunto maltrato)

Cuando faltaban cinco minutos para terminar el partido buscó su automóvil, pero no lo encontró.



Sus amigos le ayudaron a recorrer los estacionamientos, pero el vehículo no apareció. Ya estaba circulando en las redes la alerta sobre el robo. En algunos de esos mensajes se registraba el número de contacto de la comunicadora.



Ella empezó a recibir llamadas en las que le pedían dinero por el 'rescate’. Las exigencias eran de cinco millones de pesos porque tenían localizado el carro, pero aseguraban que no eran los autores del robo, sino que se dedicaban a recuperarlos.



(Puede leer: ¿Venían del estadio? Dos muertos en choque de motos cerca de vía al aeropuerto)



Hubo llamdas desde diferentes números.

“Lamentablemente hasta que no le pasa a alguien, que de cierta manera mueve las redes o sus contactos, los casos pasan desapercibidos. De alguna manera el equipo va a tener que tomar medidas”, dijo la periodista.

En una tribuna

El otro caso de hurto fue detallado en un video en el que al menos cuatro hinchas arremete contra un asistente que está sentado en el graderío del estadio del Cali.



(Además, puede leer: Cursos digitales gratis para mujeres y mayores de 8 años en Cali)

Al ciudadano lo estrujan y le levantan la camiseta para saber si es un 'infiltrado' del equipo rival. El tatuaje de un escudo en el cuerpo hace que salga de dudas y eso lo salva del trance.

Mientras en otros estadios abren tribunas para que hinchadas diferentes puedan disfrutar del juego, los “hinchas del Cali” no dejan entrar a nadie del America. Aquí buscando si un joven era “infiltrado”.

Hasta cuando la permisividad con estos delincuentes disfrazados? pic.twitter.com/6dNTgy0Mzi — Javier Ramirez Franco (@JavierelFranco) March 27, 2023

Pero uno de quienes lo estaba jalando, de un momento a otro, da un giro y se apropia aparentemente de un celular de otro de los aficionados que rodeaba al hincha agredido.



El autor del presunto hurto escapa entre los espectadores.

Lea más noticias de Colombia

A la estudiante en Cali le habrían tendido trampa para asesinarla