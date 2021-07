Cali, a pasar de violencia a oportunidades para juventud

Cuarenta y siete de cada 100 homicidios registrados en Cali durante el 2020 fueron de jóvenes. Ese dato aparece en el informe Juventudes, en su tercera parte, elaborado por el programa Cali Cómo Vamos (CCV), y abre un debate en la ciudad.

En el estudio se advierte que el número de homicidios en jóvenes es más alto que el registrado de mayores a 28 años y menores de edad.



El director de CCV, Marvin Mendoza, informó que “en el 2020 se registraron en Cali 508 homicidios en personas jóvenes, lo cual representó que 47 de cada 100 homicidios que se registraron en la ciudad fueron de jóvenes”.



Esa tasa de homicidios de jóvenes quiebra la tendencia decreciente que se experimentó desde 2015 en Cali y la ubica como una de las ciudades más violentas del país para las personas entre los 18 y 28 años, que en ese análisis se entendieron como jóvenes.



En 2020, mientras se contaron 508 homicidios en jóvenes, la cifra de homicidios en mayores de 28 años fue de 505 (3 casos menos) y 70 en menores de edad (438 casos más).



La tasa de homicidios de jóvenes en Cali fue más alta que en Bogotá, Medellín y Barranquilla. En 2019, 97 de cada 100 homicidios en jóvenes en Cali fueron de hombres.



Pero el homicidio no es el único flagelo que afecta a los jóvenes. El director de CCV indicó que en hurtos, violencia intrafamiliar, lesiones personales, violencia sexual y desapariciones, los jóvenes son víctimas. En este último fenómeno las estadísticas son alarmantes: 158 personas jóvenes desaparecieron en Cali en el 2020, es decir, 28 de cada 100 desaparecidos en la ciudad eran jóvenes.

'Siempre ha sido así'

Durante los dos meses y una semana del paro nacional, la juventud es tema de discusión en el país y en especial en Cali, la ciudad donde el estallido social ha retumbado más fuerte.



Este medio habló con uno de los integrantes de la llamada Primera Línea del sector de La Nave, en Siloé, acerca de la violencia. Él se identificó como Andrés. “Para nosotros siempre ha sido así (la violencia contra los jóvenes). El Estado tiene abandonado el territorio acá y muchos territorios en el país, pero eso es producto también de la educación, que es muy mala en Colombia. Te enseñan la doctrina que ellos quieren y uno se cría de pelado así. Pero cuando se protesta, de una sos malo, sos el vándalo y por eso nos matan en las calles”.



Como alternativas para superar esta situación, este joven explicó que cambiaron los bloqueos de las vías por una estrategia de paro ‘barrio adentro’ para estar más cerca de la comunidad y cuidar más a los jóvenes que continúan protestando. “Nos quieren callar con personas de civil que nos disparan”, aseveró.



Además, los jóvenes plantean extender las asambleas para conocer las necesidades de la gente, a otras ciudades.



En desempleo, los jóvenes son los más afectados con una tasa de 27,1 por ciento, superior al promedio nacional.

Construyen oportunidades

Compromiso Valle, una iniciativa que reúne ciudadanos, empresas y fundaciones, busca aportar ante los grandes retos sociales en siete ciudades del departamento.



El magíster en economía y consultor Mauricio Cabrera Galvis, en su análisis ‘100.000 empleos para el Valle’, considera que se debe generar empleo digno y propone el programa nacional de empleo de emergencia. “No estamos hablando de unos cuantos miles, pues son 3,6 millones los desempleados en Colombia (el 15,1% de los que buscan trabajo), además de los millones que se cansaron de buscarlos sin encontrarlo... la situación en el Valle es todavía peor. La tasa de desempleo en Cali es del 18.8%, con 271.000 desempleados es decir 100.000 más que antes de empezar la pandemia”.



Dice que el aporte primordial del sector privado (empresas y ONG) no es la plata, sino su capacidad gerencial en la entidad que administre el programa y su logística.



Los colectivos de jóvenes le piden al sector público nuevas miradas a esa población en Cali.



Para el alcalde del Distrito, Jorge Iván Ospina, “hay que transformarse institucionalmente y canalizar una evolución de ese orden para tratar los temas de jóvenes en esta ciudad y el país”. Sostiene que este no es un proceso meramente local, sino que tiene unas características de orden nacional.



El Concejo hizo control político a la seguridad y la convivencia. En una de las sesiones, concejales afirmaron que “los jóvenes no estarían recibiendo el tratamiento adecuado, especialmente en acciones de atención y prevención, lo que podría estar incidiendo en hechos delictivos o de criminalidad”.

