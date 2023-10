En menos de cinco minutos, ladrones le roban $ 8 millones a un adulto mayor en cajero

Un adulto mayor llegó a un centro comercial en el norte de Cali, con el fin de sacar algo de dinero de su cuenta de ahorros. Pero, llegaron dos hombres y en cuestión de cinco minutos le robaron $ 8 millones.

Todo empezó el 29 de septiembre, de acuerdo con Eduardo Lozano, hijo de la víctima de este cuantioso robo.



Todo empezó el 29 de septiembre, de acuerdo con el hijo de la víctima de este cuantioso robo.

Lozano contó que su padre llegó ese día al primer piso donde está el cajero electrónico de su entidad bancaria y trató de hacer un retiro. No era la primera vez que lo hacía.



Sin embargo, la tarjeta comenzó a fallar. El cajero le informaba al ciudadano que había un bloqueo de la tarjeta. Confundido insistió en hacer el retiro y, de nuevo, salía un error y no le entregaba su dinero ahorrado de años de trabajo con sacrificio.



"Mi padre es una persona mayor y vino al centro comercial. En ese momento ingresa la tarjeta, pero no dejaba sacar la plata, había un tipo de bloqueo", contó el hijo de la víctima.

Eduardo Lozano denunció el robo a su padre. Foto: Juan Pablo Rueda. EL TIEMPO

"Luego, dos personas se le acercan rápidamente. Le dijeron: 'No tranquilo, la tarjeta no está ingresando de la manera correcta'. Le arrebatan la tarjeta", dijo Lozano.

De inmediato, le cambiaron la tarjeta, según el relato, cuando llegó una tercera persona con una maleta. Golpeó al adulto mayor y lo empujó. Todo indica que le hicieron un cambiazo de la tarjeta débito.



La víctima confundida trata de sobreponerse. El suceso ocurrió en menos de cinco minutos y después vino la peor noticia. Su teléfono celular recibió notificación del banco de un retiro de $ 8 millones.



El hijo señaló que su padre jamás retiró ese dinero e inclusive, nunca había retirado una cifra tan elevada.



La familia, de inmediato, se puso en contacto con el área de seguridad del centro comercial y solicitó grabaciones para identificar a los ladrones.

El creciente uso de 'apps' bancarias ha sido la principal motivación para que los cibercriminales sustraigan el dinero de sus víctimas. Foto: 123RF

También se comunicaron con la entidad bancaria, que informó estar estudiando el caso con las cámaras de seguridad en el centro comercial. El padre de Lozano y sus familiares piden el reembolso del dinero.



Eduardo Lozano cuestionó la seguridad, tanto del centro comercial que cuenta con cámaras y guardas, así como de la entidad bancaria "al permitir retiros como el de 8 millones.



Están esperando respuesta del centro comercial y del banco. También elevaron denuncia ante la Fiscalía.

Otro robo en Cali

Otro ciudadano denunció que hace más de dos meses, en otro centro comercial del norte de Cali, le robaron en cuestión de un minuto.



Esta persona había llegado a un cajero, ubicado en una de las plazoletas de comida para retirar dinero de su cuenta bancaria. Dos desconocidos se le acercaron. Pero no le hablaron. Uno estuvo detrás, formando una fila, simulando esperar utilizar el cajero.



El segundo estuvo en el cajero de al lado. El ciudadano no tuvo problema con tarjeta como el padre de Eduardo Lozano. Verificó su saldo. Aparentemente todo estaba normal y en menos de un minuto, cuando fue a retirar y marcó de nuevo la clave, un millón había desaparecido, también de su cuenta de ahorros de la misma entidad bancaria del padre de Lozano.



Las autoridades están evaluando este y otros robos bancarios y advierten a la población retirarse de un cajero cuando vean a personas sospechosas.



Sin embargo, el segundo ciudadano robado dijo que esa es no es la solución y que desde entonces ya no acude a cajeros en centros comerciales o supermercados por temor a que los ladrones le desocupen la cuenta. "Yo retiro dinero directamente en el cajero de una de las sucursales del banco porque está dentro de la entidad y es más seguro. Además, ya no dejo grandes sumas de dinero por miedo a que le roben en parpadeo, como le ocurrió.

Estos eran Los Gancheros, que manipulaban los cajeros automáticos para robar. Foto: Fiscalía General de la Nación

Alerta con nueva modalidad de robos de cajeros automáticos

En junio pasado, la Fiscalía General de la Nación informó que le habían imputado a cuatro hombres -que presuntamente pertenecían a la red delictiva conocida como ‘Los Gancheros’- los delitos de concierto para delinquir y hurto por medios informáticos.



La modalidad de robo que llevarían a cabo los hombres, según la Fiscalía, sería instalar ganchos o dispositivos en los dispensadores de dinero de los cajeros automáticos. El caso sucedió en Bogotá, pero esta modalidad también estaría registrándose en otras ciudades del país.



Con los ganchos, impedían que cuando el usuario fuera a retirar el dinero los billetes salieran, sino que se quedaban atrapados. Luego, cuando las personas salían a buscar ayuda, los delincuentes entraban a los cubículos de los cajeros para llevarse el dinero que habían retenido.



CALI

