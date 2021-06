38 % considera que los bloqueos en el paro nacional son necesarios

¿Qué piensan, sienten y dicen los colombianos del paro nacional? Es la pregunta que la agencia de investigación de mercados caleña MindLabs, en colaboración con

Marketing University y Offerwise, les hizo a 1.461 ciudadanos y las respuestas son interesantes.



Una encuesta fue aplicada entre el 22 de mayo y el 2 de junio de 2021.

“Quisimos realizar este estudio para obtener información relevante sobre las percepciones y sentimientos de los colombianos frente a los últimos acontecimientos del país. Y hacer un llamado a las marcas y empresas, para que con esta información, puedan definir internamente acciones que contribuyan a la construcción de un mejor panorama económico y social para Colombia”, explicó Ana María Serna, directora de Investigación de MindLabs.



(En contexto puede leer: El desbloqueo en Calipso será el domingo)



Entre otras conclusiones, la encuesta abordó el tema de las redes sociales durante el paro y la pandemia del covid-19 y encontró que estas son las más usadas. Lideran WhatsApp, Facebook, Youtube e Instagram.



La encuesta arrojó que el número de horas dedicadas a las redes sociales oscilan entre 1 y más de 6 horas al día. El 22% de los encuestados dedica 3 horas a ver redes sociales, el 20% dedica 2 horas y el 14% más de 6 horas.



Además, el 76% considera que el número de horas ha aumentado considerablemente en los últimos meses, mientras el 17% indica que el número de horas sigue igual y sólo el 7% considera que ha disminuido.



El estudio indagó sobre su posición y acciones con respecto al paro. El 44% de los encuestados no salió ni piensa salir a marchar. El 29% no salió pero si quiere hacerlo. El 21% salió y lo seguirá haciendo y el 6% salió pero no volverá a hacerlo.



(Puede interesarle: ¿Agentes de tránsito en Cali deben pedir 'permiso' para trabajar?)



A la pregunta ¿Considera que el bloqueo de vías durante el paro es ilegal o necesario para que las voces de los manifestantes sean escuchadas, el 35% cree que son ilegales, el 38% dice que son necesarios y el 27% piensa otras cosas.



Frente a la pregunta: ¿Considera que los atentados contra los bienes públicos o privados durante el paro son ilegales o necesarios para que las voces de los manifestantes sean escuchadas, el 45% indica que son ilegales, el 36% piensa otras cosas y solo el 19% que son necesarios.



El estudio abordó lo que significa Cali para los encuestados. Para el 91% la imagen es favorable, el 4% desfavorable, el 4% que es la capital de la resistencia, un 1% no tiene opinión definida y el 1% dio respuestas incoherentes.



Mientras el 75% de los encuestados considera que los problemas de Cali son complejos y requieren conocimientos especializados y confianza, el 25% considera que los problemas de Cali son fáciles de resolver y solo falta voluntad.



El 51% cree que para sacar adelante a Cali falta liderazgo, el 15% comunicación, el 12% equilibrio, el 7% amor, el 4% perdón, el 4%confianza, el 3% alienación, el 2% gratitud y 1% tiempo.



(Le recomendamos: 'Cali es una ciudad que merece ser visitada': Secretaria de Turismo)



El sentimiento predominante entre los colombianos, según la encuesta, es la incertidumbre con un 26%; le siguen frustración - decepción 14%, esperanza 13% y los sentimientos de tristeza y rabia con un 12%. Los encuestados también manifestaron desesperanza 10%, orgullo 5%, miedo y optimismo 4% y alegría 0.3%.

Más contenido de Colombia

Neiva ya aplicó más de 162.000 vacunas contra el covid-19

El líder social Miguel Rojas salió ileso de atentado sicarial en Huila