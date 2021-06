3 menores, a centro juvenil por atentado en estación de Policía Cali

Tres de los cinco civiles armados que fueron procesados y a quienes les abrieron investigación por disparar en Cali, durante la violenta jornada de protestas el pasado 28 de mayo, se encuentran en el Centro de Formación Juvenil Valle del Lili.



A su vez, 10 uniformados de la Fuerza Pública también deben responder por presuntas omisiones del deber por no capturar a civiles armados el pasado viernes, durante tiroteos en el barrio Ciudad Jardín, en el sur de la ciudad.



Es uno de los sitios a donde llegan menores aprehendidos en la capital vallecaucana, luego de cometer algún delito, en este caso por presuntos porte de armas de manera ilegal y atentados con bombas molotov, el pasado viernes, contra la estación de Policía del barrio El Lido, en el sur de esta ciudad.

De acuerdo con la Fiscalía General de la Nación, los menores, presuntamente, habrían sido parte de los 30 desconocidos que habrían intentado ingresar por la fuerza en la estación.



"Se les impuso la medida de internamiento preventivo en Centro de Atención Especial impuesta por el Juzgado Quinto Penal para Adolescentes, con función de control de garantías, contra tres menores de edad, por su presunta coautoría en los delitos de terrorismo agravado, tentativa de homicidio y porte de armas de fuego”, dijo el fiscal general, Francisco Barbosa.

El alto funcionario señaló que se reunieron evidencias de que estos tres menores aprehendidos y un civil detenido habrían presuntamente intentado prender fuego a las instalaciones de la Fuerza Pública.



Así mismo, la Policía Metropolitana de Cali informó: "Que el día anterior al hallazgo de un cuerpo (fue encontrado en la madrugada del sábado 29 de mayo por los Bomberos cuando pudieron ingresar al local Dollar City donde un incendio consumió la totalidad de estas instalaciones comerciales y que se inició el día anterior), una tanqueta del Esmad se encontraba ubicada en la estación del Lido, disponible para intervenir los ataques constantes de delincuentes, quienes utilizando armas de fuego materializaron actos vandálicos contra dichas instalaciones".



Y agregó: "Lo anterior, para indicar que las versiones preliminares, dicientes que la persona fallecida había sido llevada previamente por uniformados al interior del mencionado vehículo institucional, no es cierto teniendo en cuenta que el rodante no fue movilizado y por la circunstancia especial de violencia de la cual fueron víctimas dichas instalaciones, no hubo atención al público".



Entre tanto, la Unión de Resistencias y la Alcaldía en un comunicado indicaron que reconocen el diálogo como el camino más efectivo para avanzar "en la interlocución entre las partes, en la búsqueda de soluciones concertadas y en la resolución pacífica de los conflictos y las demandas luego de más de un mes de movilización social".



Añadieron: "Informamos que hoy (martes primero de junio), como resultado de un proceso de diálogo constructivo y participativo, se han adoptado “las garantías para la construcción de acuerdos, se institucionaliza la Mesa de Diálogo en el Distrito especial, deportivo, cultural, turístico, empresarial y de servicios de Santiago de Cali en el marco del Paro Nacional del 28 de abril de 2021” contempladas en el Decreto 4112.010.20.0 expedido hoy 31 de mayo por la Alcaldía Distrital de Cali".



