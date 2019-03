'Cali 24’ despierta debate por dinámica en la noche

Tayron Palacios abre su negocio, con sabor a gastronomía del Pacífico, en el Bulevar del Río, a las 10 de la mañana, como desde hace tres años. Es el tiempo desde que el alcalde Maurice Armitage lanzó la estrategia ‘De bella durmiente a Cali 24 horas’.

El establecimiento se llama Ancestral, donde desde la mañana una decena de personas prepara platos del Litoral para una jornada que alcanza las 12 horas, pues la dinámica del Bulevar, como lo señalaron muchos de los 20 comerciantes de este corredor en el centro de Cali, sobre la carrera Primera entre calles 8 y 11, hace que los locales estén abiertos hasta las 11 de la noche de lunes a viernes y fines de semana, hasta las 2 de la mañana. No importa si uno de los logros a fines de 2018, entre la Alcaldía y comerciantes fue extender toda la semana el horario de locales nocturnos hasta las 4 de la mañana.

Este caleño, al igual que otros comerciantes como Santiago Trujillo, de Antojos del Bulevar, coincidieron en que aunque la Alcaldía les despertó el interés en una estrategia para que la capital del Valle funcione como Amsterdam, en los Países Bajos, que nunca duerme, hoy Cali está un poco dormida.



Aun así, hay más de 1.000 sitios de baile, un número mayor de estancos y billares, decenas de emprendimientos en alimentos o bebidas en los 239 barrios de la ciudad, los cuales buscan sacarle ganancia a la noche.



La mejor temporada de la noche es la Feria de Cali, en diciembre, lo que atrae a más turistas. En la versión del año pasado se generaron 411.000 millones de pesos.



Solo el sector de economía naranja, la de servicios y allí entran no solo los call center, de día y de noche, además del sector hotelero y turístico, cuenta con 8.300 empresas y 2.630 de industrias culturales, estas generando unos 5 billones al año.



Muchos comerciantes hablan de la importancia de contar con seguridad. En el Concejo, su presidente, Fernando Tamayo, sostiene llamados para que se destinen más recursos.Alejandro Vásquez, presidente de la Asociación de Establecimientos Nocturnos de Diversión (Asonod), con más de un centenar de locales, y quien fue el primer gerente de la Cali de la noche, afirmó: “Esa estrategia se dejó perder. Se ha ido muriendo sin presupuesto, sin cabeza; la gente está desmotivada, los empresarios”, dijo. El directivo añadió que la propuesta se le planteará a precandidatos de la Alcaldía de Cali, con cambios. Insistió en que 'Cali 24' no será una apuesta para todos los sectores durante las 24 horas del día, sino en determinadas zonas. Brany Prado, director ejecutivo de la Asociación Colombiana de la Industria Gastronómica (Acodrés), Valle, que agremia a 192 locales (110 en Cali), cree que “falta más articulación y sincronización con los demás sectores, y garantizar mejor movilidad de noche con el MIO”.

Salir a pasear las mascotas, una de las principales actividades de noche que le gusta a la ciudadanía, según la Alcaldía. Foto: Secretaría de Deporte y Recreación de Cali

La secretaria de Turismo de Cali, Martha Lucía Villegas, dijo que la estrategia no se ha perdido, pero señaló que no será de la noche a la mañana, pues si a Amsterdam le tomó cinco años, a Cali le requerirá tiempo. Dijo que un estudio arrojó que a los caleños primero les gusta hacer deporte de noche, luego pasear las mascotas. Después, la rumba y una agenda cultural.



La Secretaría del Deporte tiene las ‘Ciclovidas nocturnas’ cada jueves, destaca el titular de esta dependencia, Silvio López, entre 14 programas gratuitos para activar la noche. La Secretaría de Cultura jalona corredores en Cali para 24 horas, para la lectura, la música, el teatro, entre otros. Villegas también resaltó las caminatas de noche y campañas como ‘Cali pa’ vos’ con actividades cada viernes con clases gratuitas de salsa en la plazoleta Jairo Varela y en el Corredor Verde.

Actividades culturales de la Alcaldía han tenido como escenarios el Bulevar del Río. Foto: Juan B. Díaz. Archivo EL TIEMPO

En el proceso, según la Secretaría de Turismo de Cali, se han sensibilizado a comerciantes de unos 1.000 locales. Y se han hecho mesas de trabajo en el Bulevar, en San Antonio, El Peñón, Ciudad Jardín y en el Parque del Perro, al tiempo que hay una mesa sectorial de turismo. Con la Secretaría de Seguridad de Cali se trabaja un modelo de protección en zonas turísticas.

De izquierda a derecha, el comandante de la Policía de Cali, general Hugo Casas; el alcalde Maurice Armitage y el secretario de Deporte municipal, Silvio Lóipez. Foto: Secretaría de Deporte y Recreación de Cali

Manuel Pineda, presidente de la Asociación de Comerciantes y Empresarios de Santiago de Cali (Acoes), con más de 267 locales, resaltó la labor de la Secretaría de Turismo de Cali dijo: “Ha hecho un trabajo muy fuerte. Se han hecho muchas capacitaciones a comerciantes. Se han hecho socializaciones", pero mencionó que "falta todavía más acercamiento directo”.Los veedores Betty de Borrero y Pablo Borrero dijeron que si no se plantea claramente “‘‘Cali 24’ horas sin límite en el horario, extendida a toda la ciudad, no solo atentaría contra la tranquilidad y el sosiego doméstico de los caleños sino que se prestaría para alargar e intensificar arbitraria e ilegalmente la jornada de trabajo de quienes laboran en la prestación de servicios turísticos, culturales, gastronómicos y otros".

Gimnasios y deportes de 24 horas sin parar en Cali

Los ciclistas empezaron con recorridos nocturnos semanales por el norte y sur. Luego vinieron los patinadores. Ahora hay ciclorruta.



Cuando la multinacional sueca Fitness 24 Seven llegó a Cali en 2017 coincidió en que en ese momento, la Alcaldía y gremios buscaban que la ciudad se reinventara para acoger a más visitantes, y generar más desarrollo a caleños y ciudadanos radicados en esta capital.



Esta compañía maneja en el mundo 270 establecimientos, más de 400.000 clientes y más de 400 empleados en seis países, siendo Suecia, Finlandia y Noruega sus mercados más grandes y con un solo objetivo: funcionar las 24 horas a precios accesibles. Es quizás, uno de los pocos establecimientos comerciales en Cali que ofrece este servicio durante el día y la noche.



Este servicio también se brinda en Bogotá, en Santander del Norte y Santander. Colombia el primer país de apertura para el mercado latinoamericano.



Victoria Af Buren Country mánager de la cadena de gimnasios Fitness 24 Seven, dijo:

“Llegamos con un modelo de negocio único en la ciudad para que todos los caleños tuvieran acceso a un gimnasio sin restricciones de horarios, ni precios. Sabemos que los caleños son fieles a cuidar su salud, aman su ciudad y le apuestan a un estilo de vida en el que se valora lo cosmopolita”. En este sentido ya hay cuatro centros de acondicionamiento en la ciudad. Los primeros gimnasios se abrieron en San Fernando, Ciudad Jardín y centro comercial Plaza Norte. También abrió en Santa Mónica, en la avenida 6A # 24N- 41.



Anotó que la mensualidad por este servicio es de 59.000 pesos, sin cuota de inscripción (menos de 2.300 pesos diarios).



Así mismo, la mánager anunció que durante este año y el 2020 habrá tres sedes más en Cali.



Este gimnasio también abrirá en la costa Caribe colombiana. Su meta es tener 40 establecimientos en todo el territorio nacional en los próximos tres años.

Fitness 24 Seven también tiene presencia en Polonia, en Europa y también en Asia conTailandia.

