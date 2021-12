2 oficiales y patrullero con cargos por omisión y excesos en paro

La Fiscalía General de la Nación presentó ante un juzgado de Control de Garantías a dos oficiales y a un patrullero de la Policía Nacional en procesos por homicidios y lesiones personales en las jornadas de protesta en Cali (Valle del Cauca).



Cada uno de los procesados tendría niveles de participación distintos, pero no aceptaron cargos.



En los hechos se cita como víctimas a José Emilson Ambuila, Kevin Antonio Agudelo, Hárold Antonio Rodríguez, Heinar Alexánder Lasso, Edwin Villa y Miguel Ángel Pinto.

En la audiencia, la Fiscalía se refiere al patrullero Wilson Orlando Esparragoza, quien "a partir del material de prueba y la evidencia técnica obtenida, sería el responsable de disparar el proyectil que le ocasionó la muerte a un joven en las movilizaciones que se registraron frente al Comando de Atención Inmediata (CAI) Villa del Sur, en el sector Puerto Rellena, la tarde del 28 de abril de 2021".



El funcionario estaba adscrito al CAI y presuntamente accionó de manera

desproporcionada su arma de dotación contra los manifestantes, hiriendo

mortalmente a uno de ellos. En ese sentido, fue imputado por el delito de homicidio

agravado.



Mientras que el teniente Néstor Fabio Mancilla Gonzalías, como comandante del Grupo de Operaciones Especiales (Goes), "estaba a cargo de un componente de uniformados que, supuestamente, disparó indiscriminadamente contra manifestantes y ciudadanos ajenos a las concentraciones sociales, en dos eventos diferentes".



El primer incidente fue el 30 de abril, en el barrio El Diamante, donde dos personas

murieron y otras dos resultaron heridas.

Organizaciones y familiares exigen agilidad en las investigaciones que ya están en curso. Foto: Mutante.org

El segundo caso se registró en inmediaciones del barrio Siloé, la noche del 3 de mayo cuando se reportaron tres muertos y dos heridos.



La Fiscalía dice que en los dos casos hay evidencia de que las víctimas, al parecer, murieron por proyectiles disparados por los integrantes del Goes.



El organismo investigador considera que el teniente Mancilla habría fallado en el deber constitucional y legal de proteger a la población civil, garantizar la vida y controlar las actuaciones de los hombres a su cargo. Es así como fue imputado por los delitos de homicidio agravado y lesiones personales.



El coronel Edgar Vega Gómez, comandante operativo de la Policía Metropolitana de Cali, era el jefe de servicio y "el encargado de orientar las acciones de sus subalternos para restablecer el orden, los días en los que se presentaron los eventos en los que estarían involucrados algunos integrantes del GOES y por los que es procesado el teniente Mancilla Gonzalías".



La Fiscalía dice que habría de una presunta desatención del coronel Vega, en su posición de garante y no actuó para evitar el fatal desenlace de cinco personas y las graves lesiones ocasionadas a otras cinco.

