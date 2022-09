Los caleños le cumplieron al Día sin carro y sin moto que se realizó el pasado jueves. Cerca de 700.000 vehículos salieron de las calles de la ciudad durante 12 horas.

Al final de la jornada el secretario de Movilidad Distrital, William Vallejo, informó que fueron sancionados 248 conductores, de los cuales 72 se debió a que no acataron el decreto que expidió la Alcaldía para el Día sin carro y sin moto. Las multas restantes corresponden a multas por diferentes contravenciones al Código de Tránsito, en especial por no respetar semáforos en rojo. En total fueron inmovilizados 55 vehículos.



El contraste fue el comercio que no pasó por sus mejores ventas en el día. De noche esperaban repuntes.



Antes de las 7 de la mañana, numerosos carros y motos circularon para no caer en sanciones por las 12 horas de restricciones.



Mientras que Óscar Ortiz, presidente de Metro Cali, ente gestor del sistema integrado de transporte masivo, el MIO, dio un parte positivo de la jornada. “De los 690 vehículos programados, más los 40 de reserva, es decir, 730 vehículos, tuvimos un cubrimiento entre el 85 y el 87 por ciento”, afirmó Ortiz.



El presidente de Metro Cali destacó que los operadores Blanco y Negro, ETM y GIT Masivo, “hicieron un esfuerzo enorme para cumplir en su operación, soportando un poco a Unimetro, que tiene una operación débil frente a lo programado”.

Unimetro saca diariamente 30 buses, en promedio, y el jueves pasado puso a rodar 24 vehículos.



Las estaciones del sistema contaron con acompañamiento de la Policía y gestores de convivencia.



El Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente (Dagma) reportó resultados positivos en cuanto al aire y ruido, pero se esperaban registros totales.



Sin embargo, la jornada se vio empañada por un joven que hizo dos disparos, al aire y al piso, cuando agentes de Tránsito le inmovilizaron su motocicleta por incumplir el decreto. El hombre dijo que no era para agredir a nadie, pero fue detenido por la Policía.

