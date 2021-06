Los que pagaron tasa por congestión en mayo, pueden usarla en julio

La compleja situación de orden público que se presenta en la ciudad, donde la movilidad ha sido una de las más afectadas, produjo que la Secretaría de Movilidad de Cali suspendiera la medida de pico y placa.

Sin embargo, a aquellas personas que en mayo hicieron efectivo el pago del cobro por congestión, no han visto su cómo realmente les aplique este beneficio, teniendo en cuenta que no hay restricciones a la movilidad.



Ante esta situación, el secretario de Movilidad de Cali, William Vallejo, precisó que las personas que pagaron en mayo pueden le aplican para el mes de julio.



(Le puede interesar: Alerta en el Valle: ocupación de salas UCI sobrepasa el 100 por ciento)



"Todas aquellas personas que pagaron una tasa por congestión para poder circular durante la medida de pico y placa, podrán hacer efectivo el beneficio durante el mes de julio del año en curso. Es decir, desde el próximo 1 de julio y hasta el 31 del mismo mes”, puntualizó el funcionario.



Cabe recordar que la medida de pico y placa regresa a partir de este martes 15 de junio, con restricciones a la movilidad para las placas terminadas en 4 y 3, en el horario de 6 de la mañana hasta las 10 a.m. y de 4 p. m. a 8 de la noche.



CALI

