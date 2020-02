Caleños están pagando kilovatio de energía más caro del país: Concejo

El costo asumido por Empresas Municipales por la compra de energía tiene a los caleños pagando tarifas por encima de los mercados del país.



Mientras tanto, se tienen comprometidos por vigencias futuras $12 billones en contratos de energía, lo que amerita revisión por parte del gerente de Energía, Marino del Río, quien dijo que la contratación está en revisión.

La compra se realiza pagando hasta 236 pesos más el kilovatio, aseguró el concejal Roberto Rodríguez Zamudio.



En alumbrado público, Cali también pagaría la tarifa más cara y estaría en 340 por ciento por encima de lo que se cobra en otras capitales como Medellín. “Eso ocurre, porque cuando se compró la energía no se hizo una investigación de mercado y no hubo concurso público para recibir ofertas”.



Del Río dijo que la prórroga del contrato con megaproyectos para alumbrado público irá hasta junio de 2020 ante una pregunta del concejal Roberto Ortiz.

Carlos Hernando Pinilla y Fabio Alonso Arroyave pidieron blindar los recursos de Emcali en cada negocio.



Rodríguez llamó la atención del gerente general Emcali, Jesús González para que asuma al interior de la compañía un plan de austeridad, porque la entidad hoy se gasta 91 centavos por cada peso que le ingresa y eso a su juicio no es rentable.

Pero aseveró, que pagando kilovatio a $236 por encima del mercado, “nos lleva a seguir perdiendo mercado, especialmente en el sector comercial e industrial que son los corporativos, donde se vende entre 7 mil y 55 mil kilovatios. No podemos competir con esos precios”. Y en el caso del alumbrado público, sostiene que la tarifa pega fuerte en el sector industrial.



Del Río Uribe también advirtió que la compra de energía se hizo a largo plazo, casi en un 90% y hasta el año 2032.



“Las negociaciones son así en energía, pero deben quedar cláusulas de revisión cada cinco años y eso no quedó en los contratos, que es lo que estamos revisando”, afirmó el funcionario de Emcali.



Del Río dijo que ante el Ministerio de Minas y Energía se deben reclamar, cerca de 26.568 millones de pesos que se adeudan a Emcali.