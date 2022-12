Alegría, ritmo y pura gozadera, es parte de lo han vivido los asistentes a la Gran Verbena Salsera del oriente, uno de los eventos del componente de diversidad de la Feria de Cali que ha logrado un posicionamiento importante en el certamen caleño.



Así lo considera Corfecali, que en su informe destaca la asistencia de más de 250 mil personas que disfrutaron con las propuestas de 600 artistas en tarima, así como la de 37 orquestas, 426 músicos, 122 bailarines y 80 bailadores.



“Excelente, una maravilla. Gracias a todos por tener el gusto de estar en este evento de Feria que tuvo a artistas de talla mundial… ¡Los mejores!”, destaca Luis Balanta, uno de los asistentes al evento que tuvo como escenario la Unidad Recreativa de Mariano Ramos, al oriente de la ciudad.



Mauricio Castaño, otro de los asistentes al evento resaltó que la organización del evento destine espectáculos de alta calidad para personas que no cuenten con los suficientes recursos económicos para pagar este tipo de eventos.



“La Gran Verbena Salsera del Oriente ha estado calmada, buena, animada y sin problemas, que es lo más importante”, dijo Castaño mientras tocaba la campana salsera.



Y agregó: “Todo el mundo no tiene la capacidad económica para pagar eventos privados. Lo bueno es que pueden disfrutarlos y acá en el oriente”.



Por su parte, el cantautor vallecaucano Willy García, aseguró sentirse complacido poder cantar para “el barrio y el pueblo”, lugar donde se siente familiarizado.



“Feliz, me siente en casa, me siento con mi gente; soy de barrio, soy de pueblo y cuando tengo que cantar todos mis éxitos para este pueblo, vengo feliz”, dijo el exintegrante del Grupo Niche y Son de Cali.



También considera que: “Todo el mundo merece un espacio. Ojalá que se repita. Yo estoy feliz con todo lo que ha pasado, la Feria ha estado chévere espero que sigamos en ascenso”, añadió el cantautor.



