Al pandebono lo preparan con secretos, de distintos sabores y tamaños. Eso encontraron los asistentes al Festival en la Plazoleta Jairo Varela, centro de Cali.



Fue la celebración del Día Mundial de ese infaltable en amaneceres y atardeceres del Valle del Cauca.



En enero pasado fue seleccionado por la enciclopedia gastronómica TasteAtlas como el cuarto mejor pan del mundo.



RCN Radio y Manzana Postobón lideraron la jornada con transmisión, música, diversión, conferencias y actuaciones en vivo.

En las muestras del Festival del Pandebono se vieron desde hornos tradicionales hasta ollas airfryer y wafleras.



El alcalde Jorge Iván Ospina dijo que es un alimento único de nuestro territorio y que reconocemos como autentico, propio y de origen.



En los dos días de Festival se pudo escuchar al abogado e historiador Alberto Montoya Montoya, de la saga de la familia que desde la hacienda ‘El Bono’ en San José El Salado (Dagua) hicieron famoso el pandebono.



También al excontralor y exministro Manuel Francisco Becerra Barney hizo su disertación acerca de la rosca que enorgullece a los caleños.



Anotó el alcalde Ospina que “las sociedades tienen ciertos rasgos que las hacen únicas, que las diferencian de otros territorios y entre las múltiples referencias que tiene la ciudad para ser diferenciada es el Pandebono”

¡Esto es cuestión de tradición!



El Festival fue también un motivo para impulsar emprendimientos de la gastronomía caleña, alrededor del pandebono.



Abuelas como doña Isabel Cardona contaban sobre “los principales ingredientes: maíz, queso, almidón de yuca y mucho amor”.



Salomé, de 9 años, se divirtió en un espacio para aprender. “Me pareció muy chévere y fácil; ahora quiero llegar a preparar pandebonos en mi casa para el desayuno y para compartir con mi familia”.



“Si el pandebono está acompañado de un buen café no tiene precio” expresó Armando Sánchez.



Por ejemplo, empresas que fabrican la mezcla para preparar en casa y las que elaboran las bolsas reciclables como empaque

¿Cómo es un buen pandebono? 🤔



Karina Tapias, quien vino desde Putumayo de visita, dijo que es la primera vez que come el pandebono vallecaucano y encontró un sabor muy especial.



Claudia Rueda dijo que "el pandebono es de la vida de todos desde la infancia y es algo que no puede faltar en el desayuno".



Franklin Barrios lo prueba y lo califica por su sabor y por lo esponjoso para acompañar el café o el chocolate.



"Me van a pegar en Bogotá, pero allá intentan improvisarlo, pero estos pandebonos de acá son mucho sabor", expresó Alexander Fiaga, quien está de visita en Cali.



Participaron las panaderías La Paola, La Kuty, La Costa, Paso Pan, Sanín, Pan de Bonitos, Ani Pan y Miami.

