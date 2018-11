Por protesta de transportadores, caleños se movilizan a pie

La situación de movilidad en Cali es compleja desde las 6 de la mañana de este jueves, por las manifestaciones de los transportadores de servicio público especial, escolar y turístico.



Desde esa hora, las principales avenidas de la ciudad se vieron llenas de autos particulares, de oficinistas y empresarios que no querían quedar atrapados en los trancones que se generarán a medida que pasen las horas.



Pese a esto, el sector oeste de la ciudad la gente no ha tenido más remedio que caminar desde la Portada al Mar hacia el centro porque no tienen cómo movilizarse debido a las protestas de los transportadores de servicio especial, escolar y turístico.

A medida que avanzan las horas se complica la movilización de los caleños por el oeste, por el sector hotelero de la ciudad.

Así se ve la zona hotelera de la ciudad. Foto: Juan Pablo Rueda, EL TIEMPO

El Túnel Mundialista fue cerrado, no hay paso para evitar protestas dentro de esa estructura.



En el norte de la ciudad, por los lados de Cencar, partió hacia las 7:30 de la mañana la caravana de buses hacia Cali.



La Secretaría de Movilidad dispuso un plan de contingencia con algunas vías habilitadas especialmente para el desplazamiento de los caleños y que contará con 100 agentes de tránsito para regular el tráfico en los diferentes puntos de la capital vallecaucana.

Caminar, no hay otra opción para movilizarse hoy por Cali. Foto: Juan Pablo Rueda, EL TIEMPO

“Es importante que todos los caleños se enteren que estas manifestaciones que se van a realizar en Cali, van a impactar de manera significativa la movilidad. Pido a todos los caleños paciencia”, dijo Ricardo Herrera, subsecretario de Servicios de Movilidad.



Además, a la jornada de protestas se sumará la movilización de trabajadores de la educación del Valle que saldrá desde el Parque de las Banderas, a las 9:00 a. m., tomará la calle 5 sentido sur-norte hasta la carrera 10, la calle 9 hasta llegar a la Gobernación del Valle.

​

CALI