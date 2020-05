Caleño superó el covid-19 después de 43 días en la clínica

Kevin Saulo Cardona Buitrago, quien cumplió 29 años en hospitalización tras pasar 43 días en la clínica Versalles al dar positivo de covid-19 y estar en coma, pudo regresar a su casa. Después de pasar 21 días entubado, tiene problemas físicos, no puede mover bien sus extremidades.



Cardona es conductor de Uber y no sabe cómo adquirió el virus. Su salida de la clínica fue en medio de aplausos, una calle de honor por parte del personal médico y lágrimas de sus familiares.



El proceso de entubación duró casi un mes. Hubo momentos muy críticos, que a veces parecía que Cardona no aguantaba: “Gracias a Dios, se me dio la oportunidad de volver a la vida y le dio la inteligencia a los doctores para poderme salvar”, dijo el hombre.



Cardona contó que cumplió años el 25 de abril, y despertó el 24, un día antes: "Cuando desperté me vi acá, con todos los cuidados. Cumplí años en la clínica, pero ya recuperado. He estado un mes aislado, los médicos, enfermeros y auxiliares se han portado bien conmigo. Tengo que agradecerles mucho a ellos porque han cuidado de mí".



Además, aseguró que "no ver a la familia es duro, porque al solo verlos por videollamada llega el momento cuando le da sentimientos a uno, y más en la época de mi cumpleaños, pensar que hace un año estaba reunido con mi familia y ahorita, estoy acá con esto que me pasó”.

Alejándose de las cuatro paredes de la clínica y agradecido, Cardona menciona: “Soy un afortunado porque Dios puso la mano en mí y ahora debo seguir adelante, seguir con la recuperación para volver a mi vida normal, volver a caminar y depender de mí solo”.



El llamado que les hace Cardona a las personas irresponsables que no han cumplido las medidas de prevención es: “Para quienes se están tomando esto como un juego, esto es serio, miren mi caso. Yo gracias a Dios me salvé. Esto es una lección para que se cuiden y no se olviden del tapabocas, estén en la casa con su familia, para no estar en un hospital dependiendo de un momento a otro, sin saber si te vas a salvar o no”.

La entubación que le realizaron a Cardona le dejó los músculos dormidos, de esta manera, él debe continuar con las terapias para poder caminar. Foto: Juan Pablo Rueda

Según el médico internista, Germán Alberto León Escobar, el caso de Cardona fue complejo, debido a que tuvo un síndrome respiratorio agudo severo, con una rápida evolución al deterioro que lo llevó a requerir ventilación mecánica.



Fue un proceso y una estancia larga en la unidad de cuidados intensivos, apoyado durante más de 22 días con ventilación mecánica. Gracias a toda la intervención y cuidado de todo el equipo, se logró recuperar de manera paulatina, pasando por varios días de vigilancia, se retiró su tubo traqueal y se trasladó al servicio de hospitalización, hasta el momento, pasa por una evolución completamente satisfactoria.



“Ver salir a los pacientes recuperados es una alegría impresionante para todos nosotros, yo creo que no hay personal de la UCI o de la clínica que no tenga esa emoción tan grande. El día que le dimos de alta a Kevin, en ese aplaudir después de esa lucha por la vida, todos botamos una lágrima, porque es el producto del esfuerzo, trabajo y compromiso, ver que las cosas si se pueden hacer y ver que los pacientes sí se recuperan. Hay que tener paciencia y estamos en ese proceso de aprendizaje, no solo en la patología, sino con los pacientes y los profesionales mismos”, dijo el médico.



Además, manifestó que el principal llamado a la comunidad es que "esta es una enfermedad que puede afectarnos absolutamente a todos, independientemente de que sean ancianos o no, lo que estamos viendo son personas jóvenes gravemente enfermos, aquí estamos todos comprometidos. Nosotros tomamos todas las medidas de precaución y el llamado es a que todas las personas sigan las recomendaciones, definitivamente es el aislamiento y la disminución del contacto estrecho lo que minimiza la posibilidad de adquirir la infección”.

Fairlane Giraldo, enfermero profesional dijo: “Kevin Cardona es un caso especial, porque fue el primer paciente que llegó a la institución en esas condiciones, para el personal de la UCI, hospitalización y urgencias. Todos los días nos estamos preparando, pero encontrarnos un caso así de frente y en las condiciones en las que se encontraba era una situación muy diferente. Con sensación de temor pero a la vez la necesidad de la protección personal y el tener que salvar esta vida, ha hecho el caso especial, tantos días, un pronóstico bastante complicado que tenía y ver cada día la mejoría que ha tenido con todo el equipo interdisciplinar es muy reconfortante”.



El enfermero cumple turnos de 24 horas con un descanso de 6 días para minimizar la exposición del personal que se encuentra en las diferentes áreas de la clínica.



“Tenemos que tener un protocolo completo de bioseguridad, debemos usar la ropa institucional, encima de ella usamos unos trajes que son algunos desechables, y nuestros elementos como doble par de guantes, tapabocas quirúrgicos y N95 y gorros”, señaló el enfermero.



Además, manifestó que debe tener una limitación al compartir espacios con su familia: “Vivo con mis papas, mi abuelita y hermana, por ellos debo estar en un aislamiento total para evitar un posible contagio. Cuando llego a la casa debo estar encerrado en la habitación, evitando al máximo el contacto con ellos. Trato de tener el máximo protocolo de seguridad, porque podemos ser portadores asintomáticos de la enfermedad, hacer de cuenta que estoy contagiado. Muchos se han tenido que ir de la casa para evitar el contacto con sus familiares”.



“Esto no es un juego, acá dentro nosotros somos los que vemos que realmente existe la enfermedad, la cual todos los días está aumentando su índice de contagio. Usen sus tapabocas cuando salgan a las calles, eviten el contacto físico para evitar la propagación del virus y tengan presente el lavado de manos, que es la vacuna principal que tenemos en este momento”, anotó Giraldo.

