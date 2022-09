Ian Lombard i desde niño soñaba con incursionar en el mundo de la moda y el diseño.



Recuerda que a los 13 años estaba viendo la televisión en Cali y vio una pasarela de modelos. Ese primer vistazo a ese mundo le hizo ver que eso era lo que quería para su vida.

Sus padres lo inscribieron en una agencia de modelaje. Poco a poco fue conociendo personajes influyentes de la moda caleña como Guido Domínguez y Andrés Otalora.



Prestó apoyo tras bambalinas en el reality show de moda del canal regional Telepacífico ‘Aguja de Oro Vallecaucana’. Ayudaba a cargar maniquíes.



Ahora pasó de cargar maniquíes a ser “hacedor de la moda”, pero no en Cali, en Guayaquil, Ecuador.



Este joven de 27 años y originario de Cali hoy es uno de los exponentes más reconocidos de la industria de la moda y el modelaje en Ecuador, fundador de Ian Lombardi moda & tv, una empresa en la que ofrece varias líneas de negocio, desde soluciones de moda, agencia de modelos, productora de eventos, relaciones públicas y academia.



“Por cosas de la vida conocí a una chica llamada Adriana Torres, era una modelo muy reconocida en Colombia, caleña también, había salido en muchas portadas de revistas como tv y novelas, entre otras. Me invitó a conocer Ecuador, bien conocí el país y empecé mis primero pinitos, conocí a muchos personajes de la televisión, de la moda”, dice el caleño.

Y aunque las cosas no fueron fáciles, ya que según señala muchos lo sentían como un invasor, empezó a abrir camino en medio de una industria que siente ha estado muy monopolizada en el país vecino.



Ian radica en Guayaquil desde el 2016. Este año lanza su nueva línea de modas y crea la plataforma talentos entre Colombia y Ecuador llamada “Zona Talentos” con el fin fortalecer la comunidad emprendedora, la moda, la música y la artesanía generando un intercambio entre las dos naciones capacitando y guiando a las nuevas generaciones para lograr destacar.



Ha logrado gran éxito en su carrera en la cual ha sido participe de algunas de las más exitosas campañas publicitarias y sociales en diversos países. En el 2019 recibió el premio ‘Humanitarian expats’ por parte de la revista estadounidese ‘Expats Magazin’ y la embajada de los Estados Unidos logrando reconocimiento internacional.



Con su marca ha logrado exportar y vestir el talento nacional en importantes plataformas internacional entre ellos modelos, diseñadores, artistas y músicos que le han permitido mostrar su trabajo en medios de comunicación impresos y televisivos de Colombia, Ecuador, Perú, México y España.

Lombardí se prepara para una pasarela en México. Foto: Michel Romoleroux

“Ecuador ha sido el último país en producir moda en Latinoamérica, pero ahora ya estamos siendo vistos a nivel mundial, ya tenemos talento en Nueva York, en París, en Japón, en Corea, y estamos buscando hacer las mejores alianzas con otros hacedores del mundo y diferentes plataformas de Latinoamérica para exportar la moda ecuatoriana”.



Ian es fundador y director del festival internacional ‘La Cumbre de las Artes’ en el municipio de la Cumbre en el Valle del Cauca y director de los ´Premios Alas´ en ese mismo departamento.



Además es director de importantes plataformas de la moda en el Ecuador como ‘El Cuenca Fashion Track’, ‘Expomoda Azogues’, ‘Intermoda en Loja, ‘Playas Fashion Summer y ‘Zona Talentos’.



Para este año, en noviembre y octubre, respectivamente, Ian será el organizador del ‘1122 Ecuador’ en la ciudad de Guayaquil, y ‘Cuenca Fashion Track 2022’ en Cuenca, dos de las plataformas de modas más importantes de ese país.

Llevará sus diseños a México

Participará en el ‘México Fashion Week’ y está trabajando para incursionar en la moda europea para consolidar su nombre y marca.



El caleño radicado en Guayaquil también piensa en los más desprotegidos, por eso desde hace más de siete años realiza trabajos comunitarios, brindando apoyo a niños, jóvenes y adultos en localidades de Ecuador y Colombia mediante actividades recreativas y de entretenimiento.



Así también de la donación de recursos y material educativo a niños de escasos recursos en hospitales y parroquias vulnerables.



“Todas las actividades son sin ánimo de lucro y trabajamos en servicio a la comunidad en más de 13 cantones, en seis provincias del Ecuador y el Valle del Cauca”, agrega.

El colombiano además de pretender ayudar a niños y jóvenes vulnerables por medio del arte y de la educación, desea ser una fuente de inspiración para los nuevos.



“Yo diría que hemos marcado un antes y un después en la moda en Ecuador. Hasta me asombro, las ciudades a las que visito muchos profesan la admiración que sienten por mí y me piden que los ayude. Esta admiración me hace sentir que sí hemos estado haciendo las cosas bien, que hemos estado haciendo muy buen trabajo y la idea es ayudarlos a que salgan adelante”.

