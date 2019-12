Caleñas se sumaron al coro del 'Violador eres tú'

La canción se ha vuelto viral desde cuando surgió desde Plaza Italia, uno de los epicentros de las protestantes que han surgido en Santiago de Chile, capital chilena,.



Allí se inició ese canto en el que mujeres con ojos vendados corean un himno que ha llegado hasta Europa.

Y nuestro castigo es la violencia que no ves....El patriarcado es un juez que nos juzga por nacer y nuestro castigo es la violencia que no ves", dice la canción compuesta por el colectivo Las Tesis, de Valparaíso, una ciudad a 120 kilómetros de la capital de Chile.



En la plazoleta de San Francisco, más de 500 mujeres cantaron en la tarde del lunes esa letra que dice: "Es feminicidio. Impunidad para el asesino. Es la desaparición. Es la violación".

Luego viene un estribillo a todo pulmón: "Y la culpa no era mía, ni dónde estaba ni cómo vestía (se repite cuatro veces). El violador eras tú. El violador eres tú".

« Le coupable : Ce n’est pas moi, ni mes fringues, ni l’endroit ».



En la canción sigue "el violador eres tú Son los pacos (policías), los jueces, el estado, el presidente el Estado opresor es un macho violador. Aún no cesa la horrible noche para las niñas y las mujeres pero aquí estamos, el puño el alto para acabar con el patriarcado...El Estado no me cuida, me cuidan mis amigas”.



Los plantones y coros se han presentado México, España y Francia, a donde llegó frente a la Torre Eiffel y se cantó en francés, a más de 10.000 kilómetros de distancia del sitio donde nació la canción.