A Leidy Johana no le creyeron que necesitaba ser protegida

Después de una semana de desaparecer, cuando presuntamente se iba a encontrar con su exesposo en Cali, Leidy Johana Soto apareció muerta en el río Cauca, en territorio del departamento de Caldas.



La Fiscalía y la Policía tienen como primera versión que pudo ser víctima de quien se había separado cinco meses antes.



Antes del hallazgo del cadáver, el exesposo se habría comunicado con una hermana de Leidy y le dijo que él no tenía que ver con el crimen y que no podía ayudarles en la búsqueda porque lo iban a detener por algo que no hizo..

Desde enero pasado Leidy Johana Soto, de 34 años, estaba viviendo sola con sus cuatro hijos. Estaba separada de Jhon Alexander Zamora, con quien había sostenido una relación de 19 años.



Cuando él les anunciaba que entregaría el dinero para el sustento de los niños, ella siempre le pedía a una de sus hijas que fuera.



Pero el miércoles 22 de mayo, según los hermanos de Leidy Johana, ella se alistó y salió de su residencia en el barrio Los Naranjos, en la comuna 14 del Distrito de Aguablanca, oriente de Cali, al parecer, con la idea de recibir el dinero.



Los allegados notaron que horas más tarde no contestaba su celular ni regresó a su domicilio. Empezó el rumor que había sido obligada a subir en un carro, presuntamente, un taxi.

Leidy Johana Soto fue hallada muerta en el río Cauca Foto: Archivo particular

La familia acudió a denunciar el caso, visitó hospitales y Medicina Legal. Ana Milena Soto dice que su hermana le había escrito un dia antes de su desaparición que estaba feliz porque pronto podía volver a su casa.

.

Pero los hermanos de la mujer asesinada creen que la desaparición y el crimen apuntan a su exesposo. Marly Soto dice que su hermana había instaurado denuncias para que no se le acercara más y que ahora la llaman para recibirles los datos pero, asegura, ya los tienen.



Según los testimonios, el hombre la perseguía y alguna vez la embistió con el taxi. En diciembre le encerró, le quemó ropa y agredió.



El 23 de mayo, Leidy Johana decidió bajar del segundo piso de la casa donde estaba alojada y salió a recibir el dinero que le ofrecía su exesposo.



El miércoles 29 de mayo un pescador vio el cuerpo de una mujer amarrado, cerca de la orilla del río Cauca, en el sector El Doce del corregimiento Arauca, municipio La Palestina, en Caldas.



Fue llevado a la morgue del Instituto de Medicina Legal de Chinchiná. Pese al estado de descomposición del cadáver, el cotejo de las huellas dactilares indicaba que era Leidy Johana.



Un hermano viajó para las pruebas de ADN y reconocimiento. El coronel Miguel Ángel Botía, subcomandante de la Policía de Cali, dijo que se esperan esas pruebas y aseguró que los cargos en este caso serán por feminicidio.



La familia de Leidy Johana pide justicia en nombre de la memoria de una mujer que amaba sus hijos y quería ser feliz.



CALI