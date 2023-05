En el fin de semana dedicado a las madres se presentó un hecho trágico en el interior de la cárcel de máxima seguridad de Combita, en el departamento de Boyacá, Colombia.



Merly Andrea Rengifo Cuadros, de 33 años, madre de dos hijos, murió allí a manos de un interno que tendria dos procesos, al parecer, relacionados con violencia contra la mujer.

Desde el sector Siloé, como se conoce a la ladera que integra a una docena de barrios y sectores de Cali, viajó Merly Andrea Rengifo Cuadros desde el viernes.



Su destino era el establecimiento penitenciario de máxima seguridad de Combita, en el municipio boyacense que lleva ese nombre.



Era un viaje en bus, con transbordos, para recorrer más de 600 kilómetros y unas 20 horas de viaje.



(Le puede interesar: Ni una más: tras 20 años, Cali vive Día de Madre sin asesinatos de mujeres)

Facebook Twitter Linkedin

Merly Andrea Rengifo Cuadros, asesinada en cárcel de Combita. Foto: Archivo particular

El jueves, Merly le informó a la mamá que iba a la visita en esa cárcel. Una hermana suya dice que no valieron los consejos para que desistiera de ir hasta esos lados.



"Hija. tenga cuidado", le dijo la mamá, pero ella le dijo que no pasaría nada. Entre sus más cercanos quedaba siempre el interrogante sobre esos viajes, le dijo una hermana de la víctima a Radio Reloj en Cali.



Al hombre lo había conocido por redes sociales, según los comentarios a sus allegados. Le había dicho que estaba por unos delitos, pero algo así como una extorsión. Pero al hombre le pesaría una condena por la muerte de otra mujer.



(Puede leer: Los más de 680 niños y estudiantes a los que la guerra les cerró sus colegios)



Los consejos no valieron porque Marly habría tenido un disgusto con el interno.



A las 6:00 de la mañana del domingo habló con la mamá y le dijo que ya iba para la visita. A las 10:00 de la mañana el desconsuelo llegó con una llamada que alertaba sobre la muerte de Marly.



(Además, puede leer: La vivienda en Cali: así se está moviendo compra inmobiliaria en la ciudad)

El reporte preliminar indica que el agresor era un interno que tenía dos condenadas 20 y 24 años de cárcel por muertes de dos mujeres en Cali y Policarpa, Nariño.



Merly murió casi en el acto debido a lesiones con arma cortante. el agresor habría salido, entonces, a confesar el asesinato ante la Guardia Penitenciaria.



Efraín Sarmiento Cuero había sido procesado por el feminicidio de Jacqueline Muñoz Ojeda, el 3 de noviembre de 2018 en un hotel del municipio de Policarpa, Nariño.



El hombre ya habría sido relascionados en la muerte de su exnovia Cristiana Mendoza Maya, en Cali en 2027.

Lea más noticias de Colombia

Niña indígena va por Colombia a Misión MIT-Harvard en Estados Unidos