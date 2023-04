La gobernadora Clara Luz Roldán pidió al presidente Gustavo Petro, así como al ministerio de Transporte la exención del cobro del peaje adicional en la vía Cartago, Pereira y Armenia, ante la caída del puente El Alambrado que permite el paso entre Quindío y Valle, entre Caicedonia y La Tebaida.

"Solicito al presidente Gustavo Petro, al ministro de Transporte, Guillermo Reyes y a la Agencia Nacional de Infraestuctua (ANI) por favor implementar medida transitoria para la exención del cobro del peaje adicional en la vía alterna entre Cartago, Pereira y Armenia para tráfico pesado mientras se reconstruye el paso del puente El Alambrado", dijo la mandataria vallecaucana.



Esta petición la reiteró la gobernadora Roldán, mientras se realizan los trabajos que permitan el restablecimiento del paso vehicular en esta región, paso vital hacia Buenaventura y hacia Armenia y Bogotá, en especial, de mercancías en vehículos de carga pesada.

Solicito al Presidente @PetroGustavo, @MinTransporteCo, @MinistroReyes, @ANI_Colombia, por favor implementar medida transitoria para la exención del cobro del peaje adicional en la vía alterna entre Cartago-Pereira-Armenia para tráfico pesado mientras se reconstruye el paso del…

"Sugiero que en los próximos contratos viales por concesión en el país, se agregue cláusula que obligue a levantar algunos peajes en caso de derrumbes, caída de puentes, erupciones, sismos, etc", anotó Roldán.

Caída del puente sobre el río La Vieja, entre Quindio y Valle del Cauca: Efecto del pésimo manejo que ha tenido Colombia de su sistema vial donde se benefician grandes empresarios con peajes y no se invierte en mantenimiento de puentes ni en las carreteras...

"Estas emergencias por cierre de vías le ponen más peso a la carga inflacionaria en los productos de la canasta familiar, y debemos buscar siempre soluciones que ayuden a la gente", aseguró la gobernadora del Valle del Cauca.



Desde el miércoles 12 de abril cuando se desplomó el puente El Alambrado, que comunica a los departamentos del Quindío y el Valle del Cauca, se temen impactos económicos, sobre todo, en los bolsillos de la ciudadanía.



Así mismo, el Ejército informó que militares reconstruirán el puente colapsado.

Nuestro #Ejército construirá un puente nuevo, en el sitio de la tragedia en la vía entre Quindío y Valle del Cauca.

Expertos y representantes de gremios económicos de la región expresan sus preocupaciones por las afectaciones en la canasta familiar, debido a que el puente permitía movilizar buena parte de la carga entre Buenaventura y el interior del país.

Luis Fernando Pérez, presidente de la Cámara de Comercio de Cali, asegura que las implicaciones en la economía pueden ser de consideración, teniendo en cuenta los últimos impactos que se han registrado tras la crisis vial que se vivió por cuenta de los derrumbes entre Cauca y Nariño.



Los gremios también claman por la instalación de un puente metálico que reemplace la estructura que se desplomó el pasado miércoles 12 de abril.

Puente en Quindío: Gerente de concesión dice que causa de colapso sería externa. El directivo señaló que las causas del colapso del puente podrían ser un accidente de tránsito.

“Han sido unos meses difíciles para la infraestructura vial de nuestra región: el puente de Barragán, el de Rosas, y ahora el puente que va hacia La Tebaida, que no solo incomunica al Valle del Cauca, también al suroccidente, especialmente su tránsito hacia Bogotá y la carga que lleva a Buenaventura”, manifestó el directivo.



Sostuvo que al menos el 60 por ciento de esa carga nacional que pasa por el puerto sobre el Pacífico va para Bogotá, lo que implicarían afectaciones en la canasta familiar.



“Cali ha sufrido muchísimo con la inflación de alimentos y creemos que haya un aumento en la inflación en este sentido. Por eso será muy importante que las autoridades tengan la diligencia absoluta para resolver este problema en el norte del Valle actualmente”, dijo Pérez, quien, además, expresó su preocupación por la afectación por la competitividad y el abastecimiento de alimentos.



Ante este panorama, solicita que se habiliten alternativas que permitan transportar de manera fluida, con el fin de evitar mayores costos operativos de las distintas empresas que tienen impacto en la producción agrícola a nivel nacional.



Entre tanto, Edwin Maldonado, director ejecutivo del Comité Intergremial y Empresarial del Valle del Cauca, advierte sobre el impacto en las posibilidades de desarrollo productivo. Considera que aumentará la inflación, sumando el derrumbe en Rosas (Cauca).



“Una autopista la administra y gestiona un particular, dicho concesionario cobra el peaje por más de 20 años y no es nada barato, no hacen el adecuado mantenimiento preventivo y correctivo, se cae y mata a dos policías y ahora, ¿que responda el Gobierno?”, señaló el alcalde Jorge Iván Ospina, en Twítter.



Entre tanto, el secretario de Infraestructura del Valle, Frank Ramírez, aseguró que se adelantan labores en el puente de Barragán que está cerrado desde 2022 y en La Cristalina para recuperar la movilidad. “Hemos venido trabajando de manera articulada, en especial en este punto del puente de Barragán, que es una vía alterna al Quindío. Con el contrato ya tenemos maquinaria en la zona”.



