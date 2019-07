Alcaldía suspende servicio en el Centro de Contribuyentes en Cali

Patricia Hernández, directora de Hacienda de Cali, informó que la atención en el CAM, en Cañaveralejo y en los Centros de Atención Local Integrada (CALI) quedó suspendida para suscripción de acuerdos de pago del predial e industria y comercio (ICA), y la expedición de factura del impuesto predial. Afirmó que se espera que el servicio retorne a la normalidad el 15 de julio.



Con el afán de pagar sus obligaciones tributarias, decenas de caleños se han encontrado con los tropiezos del sistema.

Según la funcionaria, “la alta demanda de los usuarios para pagar sus impuestos en estos días ocasionó que el sistema se tornara lento, afectando la ejecución de los procesos relacionados con la liquidación del impuesto predial de esta vigencia, como la de vigencias anteriores que ya no tienen beneficios tributarios”.



Noemi Rojas Ortiz, con un predio en la Nueva Floresta, no ha podido sacar las facturas del predial. "Vine el viernes, a las 8;00 de la mañana, y estuve hasta la 1:30 de la tarde. Cuando ya me dieron la ficha me dijeron que no había sistemas. Volví más tarde y me dijeron que habían cerrado a las 2:00. Volví este lunes desde temprano y ya es mediodía y me dicen que se cayó el sistema".



Otilia Tunubalá, una contribuyente, dice que fue a pagar la deuda de 20'18, pero en la digitación anotaron el 2017 y no se ha podido corregir. "Vengo con ese problema desde el año pasado,. He venido a decirles que me reintegren ese dinero para este año. Yo no debo nada, pero me da mucho azar porque desde mayo, cuando me llegó la radicación, no me confirman la deuda".



María Luzmila Peña llegó el lunes desde Marroquín II. "No entiendo por qué hay tanto empleado si el sistema está malo. Al funcionario le dije que me diera una ficha pero me dijo que no porque con cada persona se demoran media hora o más. Yo no creo eso".



Juan Guerrero dijo que se acercó para buscar un acuerdo del impuesto predial. "Pero aquí lo que funciona es lo del amigo, del amigo, y los que no tenemos amigos nos toca esperar con puro Sol".

