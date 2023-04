Una gigantesca tractomula seguía hundida en aguas del río La Vieja, mientras sobre el puente El Alambrado, fracturado hace dos días, se mantenía el riesgo de que la estructura cediera completamente.

En la superficie quedó un camión volcado sobre su costado izquierdo, a pocos metros de un carro particular rojo.



Otro camión quedó pendiendo, metros después, casi al inicio del puente y de la zona que se desprendió, en una emergencia que se convirtió en tragedia: dos policías muertos y unos 15 heridos, en uno de los pasos que comunica al Valle con Quindío.



Las dos víctimas fatales fueron el patrullero Nelson Salgado Pérez, de 38 años, y el intendente José David Márquez, de 44.



Las autoridades aún no se atreven a precisar por qué se partió el puente construido en 1968 por la Nación y por el cual transitaban vehículos de carga pesada y livianos, en este corredor que une a Caicedonia, municipio en el norte del Valle con La Tebaida, en el Eje Cafetero, para tomar camino hacia Armenia y luego a Bogotá. En viceversa es un recorrido que se conecta con la ciudad puerto de Buenaventura.



El director ejecutivo de la Cámara Colombiana de la Infraestructura, seccional Occidente, José Fernando Amézquita, dijo que una de las propuestas es la instalación de un puente metálico.



“Este puente es de vital importancia y permite la fluidez del transporte de carga para llegar a Buenaventura”, anotó el directivo.



“Han sido unos meses difíciles para la infraestructura vial. El puente de Barragán; el de Rosas (Cauca), en la vía Panamericana, y ahora el puente cerca de La Tebaida que incomunica no solo al Valle, sino al suroccidente”, dijo el presidente de la Cámara de Comercio de Cali, Luis Fernando Pérez, quien pidió pronta salida.



Aseguró que el 40 % de 60 % de la carga en Buenaventura va a Bogotá y que habría impacto en la canasta familiar.



La Fiscalía informó ayer que se conformó un equipo especializado con un fiscal e investigadores. “Ya fueron realizados los actos urgentes y se inició formalmente la investigación del caso”, indicaron en el organismo.



Mientras que el secretario de Gestión del Riesgo de Desastres del Valle, declaró: “No se habían detectado fallas en el puente, pues cada mes, la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) y el gobierno departamental hacen controles a la infraestructura vial y no habían reportado ninguna anomalía”.



Así mismo, de las gobernaciones de Valle y Quindío, con la ANI, el Gobierno y gremios se constituyó un equipo de expertos para buscar la mejor solución.



La Sociedad Santandereana de Ingenieros (SSI) indicó que es pronto precisar la causa del colapso. No obstante, se evaluará una hipótesis y podría ser una falla en las columnas de apoyo del intermedio, por humedad o socavación que no han sido visibles.



