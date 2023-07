No hay nada más placentero que sentarse en un buen café, ya sea para conversar con alguien en especial, para compartir en soledad una gran lectura o simplemente pasar un rato ameno.



Si es una persona que tiene el hábito de ser un asistente frecuente de las cafeterías, al viajar se suelen extrañar este tipo de encuentros. Así que es natural la necesidad de indagar qué lugares de esta temática puede encontrar en otros destinos.

Si está próximo a visitar Cali o vive allí y aún no conoce los lugares a los que puede asistir como un amante del buen café y los espacios culturales, esta es una guía con las tres mejores cafeterías de la ciudad, de acuerdo con las calificaciones de los clientes en Tripadvisor.



(Le puede interesar: ¿Cuáles son los mejores nombres para cafeterías?).

Macondo Café

Como su nombre lo refiere al mágico y particular pueblo de 'Cien años de Soledad' este lugar está inspirado en el universo literario de Gabriel García Márquez. Un espacio que promete amenizar una buena compañía junto a un jazz en vivo de fondo y una buena tertulia sobre los libros y el arte del barismo.



Con una calificación de 4.5, allí también podrá encontrar una carta de comidas con hamburguesas artesanales, emparedados y ensaladas para disfrutar, mientras asiste a su agenda cultural de cine gratuito.



-Ubicación: carrera 6 #3-03, San Antonio

-Horarios: lunes a jueves de 10:00 a.m. a 11:00 p.m. / viernes y sábado hasta las 12:00 a.m. y domingos de 2:30 p.m. a 9:30 p.m.

Casa Alebrije

Este bar, también ubicado en el barrio San Antonio, tiene una puntuación de 4.5 por los usuarios en la plataforma donde se destaca su arquitectura. Pues una casa estilo colonial alberga su gran biblioteca y sillones mullidos y en los que cualquier visitante se puede sentar a leer un libro de la estantería o tomar un delicioso café y degustar de los diferentes platos en su carta de comidas.



(Siga leyendo:Recetas de postres y galletas de queso para acompañar con café).



Según su página, este espacio fue pensado para acoger encuentros de lectura y conversaciones con autores, entre otros eventos de arte.



-Ubicación: carrera 10 #3-10, San Antonio

-Horarios: lunes a miércoles de 12:00 a.m. a 11:00 p.m. / jueves a sábado de 10:30 a.m. a 11:00 p.m. y domingos de 12:00 p.m. a 8:00 p.m.

The Trinitario Coffee

Este lugar es el favorito de muchos seguidores de la oscura bebida, pues allí se especializan por ofrecer un sabor inigualable de café orgánico cien por ciento colombiano, que incluso puede comprar en bolsa para llevar a cualquier parte.



(Lea también: Sitios turísticos en el Eje Cafetero para disfrutar en vacaciones 2023).



De acuerdo con su clasificación de 4.5 en Tripadvisor, este espacio tiene una carta con distintas preparaciones de café. Desde el clásico "pintadito" hasta caramelizados con hierbas aromáticas, que se pueden acompañar de postres de la región, galletas y demás.



-Horario: lunes a sábado de 9:00 a.m. a 6:00 p.m. y domingos de 8:30 a.m. a 4:30 p.m.



-Dirección: carera 26 #8-37, Galería Alameda

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO