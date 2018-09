Café Macondo, una historia de sabores y esencia colombiana en Cali

De la mano de Carlos Mauricio Duque, arquitecto, barista, chef y emprendedor natural, este espacio caleño pasa por más de 14 años en los que ha brindado el escenario para emociones y sabores a propios y visitantes. Premios La Barra ha distinguido la propuesta.

Desde 2004 Cali ha contado con una oferta de entretenimiento con esencia en uno de los tesoros colombianos: el café. Así nació Café Macondo, de la mano de Carlos Mauricio Duque, arquitecto de profesión, Barista, Chef y emprendedor natural por más de 14 años en los que ha brindado el escenario para millones de emociones en propios y visitantes.



“Cada día, la primera taza es el inicio de una montaña rusa de la que sé, saldré al final de la noche con una taza más; en el medio de estas dos tazas y después de unas 5 ó 7 queda el día con todas las presiones y locuras de dirigir este proyecto que me apasiona, algunas veces me enloquece pero me sostiene, así como también me llena de ilusión e inmensas alegrías”, manifiesta Duque.



Allí, además se pueden aprender diferentes métodos alternativos de preparación 'Filtrados' - 'Chemex' - 'Clever' - 'Frenc Press' - 'Siphon' -'Cold Brew') con cafés especiales de varios orígenes del país (Cauca, Nariño, Huila, Antioquia, Sierra Nevada, Quindío, Tolima, Valle del Cauca y Caquetá).



En palabras de Duque, su experiencia le ha dejado: “aprendizajes y descubrimientos de técnicas y sabores que jamás imaginamos. Se inició pensando que el café era el acompañante perfecto para los postres de las tías (Mariela Duque y Melita) y solamente eso…sin embargo El Café poco a poco ha ido ganando su lugar”.



Entre los reconocimientos obtenidos por Café Macondo, se encuentran: Ganadores del primer lugar como Propuesta de Café en el Suroccidente y Pacífico Colombiano en los Premios La Barra 2017 y 2018, segundo Lugar a Nivel Nacional en la misma categoría en el 2014.

Con propuestas alternativas se recibe a los clientes. Foto: Archivo particular

Macondo está lleno de pequeños detalles, construidos y dispuestos para lograr que sea cálido y ameno para todos los visitantes. Es emprendimiento, generación de empleo, posicionamiento de la cultura del café y más gracias a la persistencia de una familia.



La programación de Macondo incluye cine gratis, de domingo a viernes, con la premisa de proyectar buen cine con temas variados cada mes y una película diferente cada día; Jazz en vivo los martes en el Jam Jazz Sessions, un ejercicio de improvisación donde los músicos locales se dan cita para intercambiar notas sobre standards clásicos y todos los sábados Bandas locales y nacionales se dan cita con conciertos de Jazz, Blues, Gipsy y otras notas de buena música.

Un momento con el café. Foto: Archivo particular

A lo largo de estos años ha presentado bebidas únicas, diseñadas pensando en la naturaleza real del café donde se mezclan frutas y productos propios de la región, recreando personajes de la novela 'Cien años de soledad'.



La atmósfera que envuelve a Café Macondo, entre mariposas amarillas salidas de la imaginación de Gabo y música tranquila, sirve como escenario para el deleite de una carta que ofrece variedad de sabores en: repostería, dulces creaciones propias, recetas de familia o hamburguesas y ensaladas artesanales, con sabores ideales para tardes y noches entre amigos, o incluso acompañadas de una oferta bibliotecaria.