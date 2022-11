Ocho presuntos integrantes de una organización delictiva que se dedicaría a la invasión y urbanización ilegal de tierras en Cali fueron capturadas en las últimas horas por la Fiscalía General de la Nación.



La banda 'La Conquista' delinquía en Cali donde, al parecer, se apoderaba de predios ubicados en el corregimiento de Navarro, en el oriente de esta ciudad.

Según el ente investigador, el Grupo de Delincuencia Común Organizado 'La Conquista' se habrían apoderado ilegalmente, desde abril de 2021, de terrenos de una reconocida hacienda, la cual habrían parcelado para luego vender lotes a familias desplazadas de la costa pacífica nariñense.



Investigadores del CTI establecieron, según el proceso judicial, que los lotes alcanzaron precios de entre 4 y 16 millones de pesos; y no contaban con títulos de propiedad real.



Además establecieron que esta organización ilegal era apoyada por la banda delincuencial, que intimidaba a los compradores para que construyeran en determinado plazo, so pena de ser despojados de los terrenos y desplazadas a la fuerza.



Quienes adquirían los bienes eran presionadas a pagar altas sumas de dinero por la conexión de servicios públicos como acueducto y energía, los cuales eran obtenidos fraudulentamente.



Al conocer el material probatorio presentado por la Fiscalía General de la Nación, un juez de control de garantías privó de la libertad a los cho presuntos integrantes de la organización delictiva.



Por estos hechos un fiscal de la Estructura de Apoyo (EDA) judicializó a alias Rojas o R, presunto cabecilla de la organización criminal; a alias La Chela, alias Juanca, alias Tatareto, alias Pikiña, alias Urban Flow y alias Cundu.



Estas personas fueron procesadas como presuntos coautores de los delitos de concierto para delinquir en concurso con invasión de tierras, urbanización ilegal, fraude procesal, violencia contra servidor público fabricación, tráfico, y porte de armas de fuego.



Además, alias Fercho, fue imputado como presunto autor de los delitos de fabricación, tráfico y porte de estupefacientes.

Ninguno de los asegurados aceptó los cargos imputados por la Fiscalía.



Según la Fiscalía, alias Rojas, al parecer, conformó un grupo armado ilegal conocido como 'Los Vigilantes' que se encargaba del control territorial y de avisar sobre el proceder de las autoridades para que de esa manera La Conquista pudiera concretar distintos delitos.



A 'Los Vigilantes' se les atribuye un ataque a la fuerza pública, ocurrido el pasado 27 de

septiembre cuando durante una diligencia judicial contra el cabecilla de la organización, se motivó a la comunidad para que impidiera la detención. En desarrollo de estas acciones uno de los presuntos integrantes de la red ilegal accionó en tres oportunidades un arma traumática contra el integrante de la Policía Metropolitana.

Material hallado

Servidores del CTI apoyados por soldados de la Tercera Brigada del Ejército Nacional, realizaron seis diligencias de registro y allanamiento a viviendas en Cali y Popayán (Cauca) donde fueron detenidos los ocho imputados.



En estos procedimientos fueron incautadas tres actas de socialización sobre turnos de vigilancia y seguridad en el asentamiento 'La Conquista', un manuscrito titulado “El derecho a vivienda digna de población vulnerable en materia de desalojo por ocupación de techo”.



Además hallaron un cuaderno con anotaciones relacionadas con la venta de predios, cobros por servicios públicos y un listado de reuniones con presuntos propietarios de los terrenos.



Tres computadores, dos discos duros, cuatro celulares, dos USB, una canasta con documentos y un cuaderno con información detallada de futuras ventas de lotes y cobros; tres proveedores para pistola 9 milímetros, 8 cartuchos calibre 38. Doce máquinas artesanales para la elaboración de cigarrillos de marihuana, una balanza, una licuadora y marihuana.

