Los desfiles en motocicletas se repiten y generan más de un desorden en distintos sectores de la capital del Valle del Cauca.



Frente a las acrobacias en motos se estudian opciones como espacios para esos eventos, bajo seguridad.



Mientras que las autoridades avanzan en distintos procesos para evitar que esas caravanas causen más inseguridad, pero ciudadanos piden presencia de Policía y Ejército en las calles.



En operativos fueron inmovilizadas 67 motos y recuperados dos celulares robados.



Una de las rondas se presentó en los alrededores del coliseo El Pueblo, sur de Cali, donde se aprecia cuando algunos motociclistas practican stunt, como se denomina a la conducción con acrobacias en motocicleta. Otra llegó al Túnel Mundialista.



Jimmy Dranguet, secretario de Seguridad y Justicia de Cali, dijo que a mediados de mes se reunió con siete líderes del stunt y se planteó la posibilidad de autorizar escenarios y en horarios que no sean un riesgo para la población.



Acrobacias de motociclistas en Cali Foto: Blu Radio

“Les dijimos tres cosas importantes: primero, que vamos a buscar un espacio donde ellos puedan hacer sus caravanas, sus actividades acrobáticas en forma segura y que estas no generen un riesgo para la población; segundo, que no vamos a permitir que hagan esos actos en el coliseo El Pueblo, porque están afectando a la comunidad, y tercero, que hasta que no tengamos un espacio prudente para eso queda suspendida cualquier tipo de caravana, manifestación o toma del espacio público que está generando intranquilidad para todos los caleños”, dijo Dranguet.



El funcionario afirmó que serán espacios con toda la seguridad y que se garantice el orden público.



En ese sentido se plantean sitios posibles en el norte de la ciudad, en zona industrial donde no hay viviendas. Y otro en el sur, en la avenida Cañasgordas. "Estamos revisando, aquí nos está ayudando la Secretaría de Deporte; los líderes y la Policía. Todos estamos interactuando para solucionar el problema de las caravanas”, dijo el Secretario.

El coronel Nelson Zabala Joya, comandante Operativo de la Policía Metropolitana Santiago de Cali, reporta operativos por caravanas en motocicletas.



Fueron inmovilizadas 67 motos, fue detenida una persona por porte ilegal de arma (traumática modificada para mayor letalidad) y fueron aprehendidos dos menores con 2 celulares hurtados y se recuperaron 2 motos hurtadas.



El concejal Martín Bravo calificó de sin sentido ni lógica que la Alcaldía de Cali contemple la posibilidad de autorizar caravanas de motocicletas.



Su colega Roberto Ortiz señaló que “así como los motociclistas tienen derechos, también deben tener obligaciones; que la ciudadanía pueda convivir sin ruido, sin la perturbación del orden público porque es lo que vemos cada fin de semana; alteración y toma de las calles acompañada de acrobacias".



El concejal Rodríguez Zamudio dijo que la convocatoria de esas caravanas se hace por redes sociales y se deben activar las autoridades.



Ladrones camuflados entre caravanas

Motoladrón sale al paso de una moto Foto: Toma de video

Entre la noche del viernes y la madrugada del sábado se presentaron al menos dos caravanas.



Una de ellos llegó sobre la calle 70, autopista Oriental, hasta el sector de Sameco, en la salida a Yumbo.



En un video, que tendría lugar en Cali, se observa a un grupo de motociclistas que avanza por una avenida, al parecer, del suroriente.



De pronto, tres de los vehículos se frenan y de una desciende un parrillero que empuña el arma y le apunta al conductor de una moto que seguía la caravana.



Unos metros antes, otros motociclistas parecen abordar a personas que estaban en una esquina.

