14 cadáveres permanecen sin sepultar en Tuluá, Valle del Cauca

La Secretaría de Gobierno de Tuluá informó que 14 cadáveres que no han sido enterrados en los últimos cinco años serían sometidos a la inhumación esperada.

Durante ese lapso, estos cuerpos han estado en un recorrido itinerante de nevera en nevera de municipios, como Buga y Palmira para retornar a la morgue de Tuluá. Ese traslado ha sido continuo, cada vez que la nevera de las instalaciones en este último municipio o tienen problemas de funcionamiento o en está en mantenimiento.



En el Instituto Nacional de Medicina Legal, en Cali, informaron que la situación es muy preocupante, por los riesgos sanitarios que implica. No han sido enterrados porque no nadie, sea un familia o un allegado, los ha reclamado o identificado para darles la respectiva sepultura.

Según Medicina Legal, se está analizando la posibilidad de un traslado de esos cuerpos a la sede en la capital vallecaucana, donde hay capacidad para 30 cadáveres bajo condiciones de enfriamiento y mayor seguridad sanitaria, mientras en la Alcaldía de Tuluá buscan la manera de inhumarlos con un contrato para que efectuar las honras fúnebres.



Al respecto, el secretario de Gobierno de Tuluá, coronel retirado Jorge Alexánder Gallego, dijo que esta Alcaldía ya está al frente de ese trámite para finalizar este panorama de cadáveres errantes para que estén en neveras. En este momento, en las neveras de Buga y Palmira no los podrían tener. En Buga están en mantenimiento y en Palmira no es viable por la situación de coronavirus, pues esta ciudad es la tercera de todo el Valle del Cauca con más casos.



El funcionario añadió que en los últimos cinco años, la Administración de ese entonces no habría hecho la gestión.



Por ello, el coronel retirado dijo que esta Alcaldía ya contaría con los recursos para efectuar los entierros. Dijo, además, que ya existe un contrato por 90 millones de pesos para cumplir con este urgente propósito y terminar con estos traslados. Señaló que en esta semana se haría pública dicha contratación.

