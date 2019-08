Las polémicas razones por las que buscan remover la Base Aérea de Cali

El debate por las construcciones cerca de la Base Aérea Marco Fidel Suárez y las alturas de edificaciones en Cali sigue candente.



Mientras la Alcaldía, la Gobernación del Valle, la Cámara de Comercio de Cali y la Cámara de la Construcción del Valle del Cauca (Camacol) informan que hay preocupación por proyectos de urbanización, incluyendo 'Ciudad Paraíso', que está en todo el centro de la capital vallecaucana (la Base está ubicada entre el centro y el nororiente de la ciudad), el director de la Escuela Militar de Aviación (Emavi), general Alfonso Lozano, dijo que hay desinformación al respecto y que habrían "intereses particulares" por encima de "casi 8 millones de personas", a quienes , según el oficial, la Base protege en Valle, Cauca y Nariño contra los grupos organizados armados.

El general Lozano salió al paso a señalamientos y rechazó un video elaborado por el municipio sobre el cual considera que no es cierta la imagen que allí se muestra de que "el crecimiento del 62 por ciento de Cali está limitado por el nuevo tipo de operación reclamado por la base aérea Marco Fidel Suárez".

No obstante, el alcalde de Cali, Maurice Armitage, y la gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, señalaron que no están en contra de la Base y piden concertaciones.



Además, esta semana, los congresistas vallecaucanos Jorge Eliécer Tamayo y Roy Barreras, en la reunión del Bloque Parlamentario del 12 de agosto para analizar el tema, señalaron que la Base Aérea no puede estar en el corazón de la ciudad por seguridad y condiciones humanitarias.



Según el congresista Barreras, el derecho internacional humanitario impide que haya establecimientos militares en el corazón de la ciudad en medio de los civiles. Para el senador vallecaucano, este espacio se puede desarrollar como un pulmón verde y propuso su traslado, “aprovechemos y pidamos al presidente Duque que es el comandante de las Fuerzas Militares y pida su traslado, recordando su compromiso con la paz”, puntualizó Barreras.

El senador Alexánder López manifestó que urge una solución a todo este debate y que Cali debe ser lo más importante.



“He vivido toda la vida en Cali y siempre he visto la Escuela Militar de Aviación como una entidad fabulosa para la ciudad. Es un patrimonio para Cali”, dijo Armitage.



El mandatario considera: "No puedo admitir que la escuela se convierta en una limitación para la ciudad. Cali necesita densificarse de manera impresionante, lo vengo diciendo desde el primer día que llegué a la Alcaldía. No podemos seguir mandando a la gente más pobre a la periferia. Cali necesita que la gente se tenga que mover menos y eso lo lograremos básicamente con la densificación de la ciudad”.

Base Aérea Marco Fidel Suárez en Cali Foto: Archivo

Sin embargo, el director de la Escuela Militar de Aviación manifestó que se muestra sorprendido por todo lo que se ha generado y aseguró que siente que habría presiones en el tema que podrían estar apuntando, de nuevo, a pensar en un traslado de la Base Aérea, situación que rechaza de manera enfática.



El general Lozano fue categórico al afirmarle a EL TIEMPO que el ministro de Defensa, Guillermo Botero, está al tanto de la polémica y que mantiene su respaldo a la Base. De hecho, el alto oficial recordó que el Ministerio de Defensa también fue parte de la acción popular instaurada en contra del municipio y que el Juzgado Noveno Administrativo Oral del Circuito de Cali falló el 11 de marzo de este 2019, a favor de la Base Aérea en cuanto a construcciones, sobre todo, cerca de la instalación de aviación para solicitar un concepto técnico por parte de toda persona que decida levantar una edificación.



El Juzgado Noveno Administrativo Oral del Circuito de Cali concedió la medida cautelar, como la suspensión provisional de las licencias de construcción otorgadas mediante resoluciones del 30 de agosto del 2017 y 9 de mayo del 2018, las cuales, fueron expedidas por la Curaduría Número. 2.



Tampoco se podrán hacer construcciones que hayan sido otorgadas para levantar más de 12 pisos sobre el área de influencia del aeródromo de la Base Aérea, "la cual se encuentra comprendida en un radio de acción de 4.000 metros o cuatro kilómetros a partir de cualquier límite de la pista y que no cuenten con el concepto técnico de evaluación de osbtáculos para las construcciones en las inmediaciones de aeródromos y helipuertos de la Fuerza Pública".



Según Camacol Valle, existe una zona de densificación en el entorno o alrededores de la Base Aérea Marco Fidel Suárez, donde se proyectaban 12.000 unidades de vivienda. Además, Cali tiene un déficit de vivienda, pues la ciudad se expandió y ha alcanzado los municipios vecinos, como Jamundí, Yumbo y Candelaria. Es así que las urbanizaciones de los últimos años están ubicadas en inmediaciones a esta área metropolitana. De acuerdo con la Alcaldía, el déficit de vivienda en Cali era del 3,4 por ciento hasta octubre del año pasado.



El general Lozano añadió que el interés que la Fuerza Aérea percibe es de lograr que la Base se vaya para aprovechar el gigantesco terreno donde hoy opera. El oficial dijo que no se puede confundir el hecho de que aunque la Escuela Militar de Aviación separó sus funciones de las operaciones aéreas y militares en 2013, con el Comando Aéreo de Combate No. 7, estas mismas se venían ejerciendo desde que la Base fue creada en 1933, para enfrentar situaciones bélicas como la guerra entre Colombia y Perú. Este conflicto binacional ocurrió entre 1932 y 1933.

Sin embargo, la Empresa Municipal de Renovación Urbana (Emru) ha venido informando que habría una restricción en construcción que podría afectar al 62 por ciento del suelo urbano de Cali, comprendido entre Sameco, la autopista Simón Bolívar con 39, pasando por el estadio Pascual Guerrero, la terminal Paso del Comercio, El Peñón, San Antonio, Bellavista y el río Cauca.



La Emru ha estado al frente de sacar adelante el proyecto de renovación urbana 'Ciudad Paraíso' que contempla levantar vivienda digna en el barrio San Pascual, uno de los tres del centro que en cuatro últimas alcaldía de Cali ha sido una de las apuestas para la construcción y el desarrollo de la ciudad, y así cambiarle la cara a estos sectores, sobre todo, El Calvario, donde la Policía ha desmantelado expendios de droga en los últimos años. A su vez, 'Ciudad Paraíso' incluye la construcción de la estación central del Masivo Integrado de Occidente (MIO) y un gran centro comercial, además de la 'Ciudadela de la justicia' con el búnquer de la Fiscalía.

Entre tanto, los veedores ciudadanos Luz Betty de Borrero y Pablo Borrero se pronunciaron sobre esta polémica: "El Alcalde y la Gobernadora con la Cámara de Comercio y Camacol, vienen presionando indebida e ilegalmente a través de los medios de Comunicación al Tribunal Contencioso Administrativo para que revoque la medida de suspensión provisional de construcción en alturas alrededor de la Base Aérea, con el argumento falaz de que dicha institución se opone al desarrollo urbanístico de la ciudad, el cual se debe someter a la ley y protocolos internacionales en materia de seguridad aérea".

