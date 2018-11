Buscan donantes de plaquetas para exjugador del América y Santa Fe

Los donantes son esperados en la sede de la Cruz Roja del barrio San Fernando, en el sur de Cali, para ayudar al tratamiento de una enfermedad que afecta los leucocitos o células blancas de la sangre, cuya misión es la defensa del organismo.

Diego Fernando Tello Fernández estuvo vinculado a los equipos profesionales América, Deportivo Independiente Medellín y Envigado. Se desempeñaba como defensa central.



El exfutbolista, quien compartió el deporte al lado de Fabián Vargas, Jersson González y Óscar Córdoba, enfrenta leucemia y requiere de apoyo para el tratamiento.



Por redes sociales se han elevado llamados de solidaridad por parte de familiares, amigos y excompañeros.

Diego Fernando Tello, exfutbolista Foto: Archivo particular

El llamado es a la donación. Solo se requiere voluntad, no haber ingerido antibiótico en los últimos 15 días, no haber consumido antiinflamatorios , incluido el acetaminofén en los últimos 5 días , No haberse tatuado hace menos de un año , no haber visitado zonas endémicas y que las personas pesen más 50 kilos.



El procedimiento se realiza en la Cruz Roja, en la carrera 38 Bis No 5-91 del barrio San Fernando, a nombre de Diego Fernando Tello Fernández, cédula de ciudadanía 76'313.934.

La leucemia es una enfermedad que comienza en la médula ósea, se considera un tipo de cáncer que afecta las células blancas de la sangre, que se encargan de la defensa del organismo.

El tratamiento se puede realizar con quimioterapia, radioterapia o trasplante de médula ósea.