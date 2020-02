Buscan al responsable de un nuevo feminicidio en Cartago

Como un feminicidio se investiga el asesinato de la abogada Viviana Lizeth Guzmán, ocurrido en Cartago, en el norte del Valle del Cauca. La profesional tenía una hija, de 4 años.

El mayor Geovanny Duarte, comandante de Policía de Cartago, dijo que, de acuerdo con testimonios de allegados de la víctima, el presunto agresor habría llegado a casa de la familia de la abogada y le había dicho que rechazaba su nueva relación sentimental. Tiempo después ocurrió el crimen, dejando, además, un herido, quien se estaría recuperando.

La abogada laboraba en una clínica de Cartago.



Esta semana, también se reportó el asesinato de otra mujer en Cali. La víctima fue identificada como la vendedora de jugos y frutas Eliana Valverde Vitonás, de 47 años. El asesinato ocurrió en el barrio Belalcázar, en el centro de la capital vallecaucana. Hasta allí llegaron dos hombres en moto y le dispararon. Cuando cayó por el primer impacto, los homicidas se acercaron y dispararon, nuevamente.



Con estos casos ya va una decena de homicidios de mujeres en el Valle del Cauca, en este 2020. En enero hubo ocho homicidios de mujeres, de acuerdo con la Fiscalía. Dos de los casos, en el mes pasado, serían feminicidios.



Entre tanto, el año pasado hubo 28 feminicidios frente a 34 de 2018.



Justamente, en 2019, uno de los crímenes fue el de Leidy Johana Soto, de 34 años y madre de cuatro hijos. Fue reportada como desaparecida el 22 de mayo del año pasado y su cadáver fue hallado en el río Cauca, cerca de La Palestina.



El Juzgado 5 Penal del Circuito condenó a Jhon Alexánder Zamora a una pena en prisión de 35 años por este feminicidio.



“Hacemos un llamado a todas las mujeres del departamento a que denuncien. Deben dar a conocer a las autoridades que son víctimas de violencia para que tengan un acompañamiento del Estado y estos hechos no resulten en tragedias”, dijo Yurani Romero Cepeda, secretaria de la Mujer, Equidad de Género y Diversidad Sexual del Valle del Cauca.



Es que cada 24 horas, nueve mujeres son atacadas a golpes, puñetazos o con armas cortopunzantes y hasta disparos en el Valle, en medio de agresiones verbales, según datos del Instituto Nacional de Medicina Legal. Aunque las cifras de este estamento difieren poco con las del Observatorio de Género del Valle del Cauca (Ogen), el llamado coincide en la necesidad de que las víctimas acudan a los estamentos del Estado, primero a los centros hospitalarios para su atención, pues toda violencia es una urgencia, como lo explicó la funcionaria.



Según el Ogen, en todo el 2019 se reportaron 112 homicidios de mujeres en el Valle, mientras que Medicina Legal dio cuenta de 115, pero entre enero y noviembre del año pasado.



Cali sigue siendo la ciudad con más homicidios de mujeres y feminicidios.



La secretaria Romero también se refirió al asesinato de otra mujer ocurrido hace dos semanas en la región, en la vía hacia Jamundí. La víctima fue asesinada y, además, habría sido arrollada.



No obstante, colectivos de activistas señalaron que aunque las autoridades hablan de la importancia de denunciar, cuando las víctimas han sobrevivido a los ataques, las mismas no sienten un acompañamiento ni protección. Temen, inclusive, que al denunciar, el agresor pueda atentar, de nuevo, contra ellas, hasta que las asesine.



Así mismo, indicaron que una de las barreras la ven en el sistema judicial, cuando los casos se asumen como lesiones personales y no de violencia intrafamiliar. Por esta última hay penas en prisión de uno a tres años. En todo el país, Medicina Legal valoró a 23.189 mujeres, entre 2014 y 2017.



