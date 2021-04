Buscan a más de 234 mil morosos para pagos del predial en Cali

Son alrededor de 388.000 contribuyentes al día en Cali con los pagos del impuesto predial y que solo deben la vigencia actual que aún pueden aprovechar el 15 por ciento de descuento en este año. La rebaja irá hasta este 30 de abril.

Pero de vigencias anteriores deben 234.931 contribuyentes por predial entre 674.800 inmuebles en total.



Mientras que el pago del impuesto automotor en el Valle del Cauca se correrá. El último pago no se hará en junio, sino en agosto.



“Es una oportunidad para acogerse a este beneficio que no se puede dejar pasar”, afirma el director del Departamento Administrativo de Hacienda de Cali, Fulvio Leonardo Soto sobre el descuento del 15 por ciento de la vigencia actual.



Además, convocó a los morosos de años pasados a que se acerquen a la Alcaldía para llegar a acuerdos de pago.



“Con corte al 31 de marzo hemos recaudado por este concepto 118.775’762.148 pesos, gracias al beneficio que culmina este mes y que se espera continúe cobijando a más contribuyentes”, insistió el funcionario.



Aseguró que 126.000 contribuyentes se han puesto al día con el pago del predial de la vigencia de 2021, aprovechando el descuento. A su vez, desde el pasado 6 de abril hay cuatro puntos para facturación, asesorías y acuerdos de pago del predial e industria y comercio. Funcionan en los Almacenes La 14 de la Sexta, Pasoancho y Pance, y en el centro comercial Cosmocentro.



El servicio se presta, según Hacienda, de martes a sábado, de 9 a. m. a 1 p. m. y en la tarde; martes y miércoles, de 2 a 4:30 p. m., y los jueves y viernes de 2 a 6 p. m.



La subdirectora de Impuestos y Rentas de Cali, Érika Zapata, dijo: “Esta estrategia de la Administración distrital se realiza a favor de la comunidad”.



Carlos Ibagón Martínez, de la comuna 10, pagó el predial y dijo que se ahorró 1’200.000 pesos con descuento del 15 por ciento.



Inés Londoño, de la comuna 2, dijo: “Yo no puedo caminar mucho y el CAM era lejos. Ahora puedo pagar más cerca”.



Alexánder Castro, encargado de Atención al Contribuyente, dijo que vecinos invitan a otros al descuento.

Extienden pago del impuesto automotor

La gerente de la Unidad Administrativa Especial de Impuestos, Rentas y Gestión Tributaria de la Gobernación del Valle, Zoraida Bravo, indicó que “en ese compromiso de la Gobernadora de apoyar la reactivación económica y permitir que los contribuyentes puedan cumplir con sus obligaciones, se decidió un aplazamiento de dos meses para el pago del impuesto automotor en todos los rangos, es decir, las placas entre el 000 y el 333 tendrán plazo hasta el 30 de junio.



El segundo rango irá entre el 334 al 666 para pagos hasta el 30 de julio y el último, que va del 667 al 999 e incluye a las motocicletas con cilindraje superior a los 125 centímetros cúbicos, vencería el 31 de agosto.



A su vez, la Gobernación informó que se retomaron los servicios catastrales en Cali y Cartago.



